拋核二延役遭酸「和侯友宜談過？」　王鴻薇：吳怡農都去問蔡英文嗎

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人王鴻薇日前拋出核二、核三廠延役，還點名對手吳怡農沒有回應。對此，吳怡農受訪時則反問「有和侯友宜談過這件事嗎？」對此，王鴻薇今（8）日直言，「我不需要去問誰，我應該要問人民」，難道吳怡農以後當選還要去問總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，才都能做出決定嗎？

王鴻薇今日一早在松江南京路口拜票。對於有里長向王鴻薇抱怨，吳怡農加LINE卻消失，王鴻薇坦承確實有一位里長，曾在拜訪過程中有反映這件事。她強調自己向來「有一分證據說一分話」，民權國小校慶自己每年都有參加，在中山區不敢講其他事情，但確實有一位里長這樣反映，吳怡農在上次選舉過程中跟里長加LINE，但之後就再也沒有交流，直到這次選舉才又重新活動。

針對核2、核3延役議題，對手吳怡農反批要問新北市長侯友宜，王鴻薇回應稱，很多人希望盡快表達政見，其實早在上周日就提出支持核2、核3延役，直到昨天吳怡農才回應。她表示，自己是獨立判斷的個體，非常多民眾擔心缺電及漲電價的問題，「我不需要去問誰，我應該要問人民」，難道吳怡農以後當選還要去問蔡英文、蘇貞昌，才能做出決定嗎？