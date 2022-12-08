曝柯文哲心情複雜「有失落感」　黃瀞瑩酸蔣萬安：不要執著吃喝玩樂

▲黃瀞瑩。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

新任台北市長將於12月25日就職，現任台北市長柯文哲與市長當選人蔣萬安於日前交接，並在會中互贈禮物，只見柯文哲送上社會住宅叢書，而蔣萬安則送音樂會票券。民眾黨準台北市議員黃瀞瑩8日表示，柯文哲現在心情很複雜，最大的是一種失落感，因為蔣萬安至今未認真描述政策，「我覺得不要再執著吃喝玩樂了。」

黃瀞瑩8日中午接受網路節目《新聞不芹菜》訪問，談及柯文哲等議題，黃瀞瑩說，自己到現在還沒機會見到柯文哲本人，但有一起線上討論、檢討選舉的事情，「我覺得他心情上很複雜，也有很多想法，現在對他來說，我覺得最大的是一種失落感。」

黃瀞瑩提及，柯文哲因為過去8年做很多事情，接下來要交棒給下一個人，對於他來說還是有一些失落感，畢竟還有很多想做的事，所以柯在當天會議中有提出很多想法，希望議員當選人們未來在市政上幫忙盯哪幾塊東西，「這應該是他唯一指望在我們身上的事情。」

黃瀞瑩指出，現在很多大型計畫卡在內政部，不論是大巨蛋或社子島，過去都打了很久的基礎，希望接下來的人好好做下去，但只見蔣萬安從選完後幾天，無論是對媒體採訪，或是希望講一些跟市政有關的東西，「我至今還沒看到他（蔣萬安）很認真描述一項政策給我聽，或是他沒有對任何市政有些想法。」

黃瀞瑩認為，雖然蔣萬安可能在頭痛小內閣，但對市政還是要有一定了解與想法，「我覺得不要只執著於吃喝玩樂等。」前陣子交接時，柯文哲送給蔣萬安一本社會住宅叢書，希望傳承經驗，但蔣萬安卻送了一系列看表演的門票，「我覺得你應該對市政有更多想法、解釋，這是現在市民希望可以看到的，這方面他可能要做多一點。」