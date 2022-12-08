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他被特斯拉堵住家門「有哨兵模式不敢碰」　行家一招反制

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友今日（8日）一早在臉書PO出兩張照片抱怨，家門口被一輛白色特斯拉堵住，車主留了電話卻不接，加上特斯拉有哨兵模式，讓要外出的他感到很困擾。文章公開之後掀起網友熱議，很快就有內行人表示，其實可以反過來利用哨兵模式，摸一下車子讓系統主動通知，車主看到警報應該就會來移車了。

被特斯拉堵住家門口。（圖／翻攝自Facebook／爆 怨公社）

▲原PO抱怨家門口被人亂停車。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，早上準備出門時，家門口卻被一輛白色特斯拉堵住，車主留了電話卻沒有接，「都不用上班嗎？要不是你有哨兵模式，不然……。不知道有沒有人遇到這種情況？地上沒紅線不能拖吊，打電話也沒人接，又有哨兵模式不能碰他的車，還有什麼好方法（能）解決這種人？」

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被特斯拉堵住家門口。（圖／翻攝自Facebook／爆 怨公社）

▲原PO不敢亂碰特斯拉。

根據特斯拉官網介紹，哨兵模式可以讓車主在車輛於指定位置停妥並上鎖時，監控其周圍的可疑活動，當偵測到可疑活動時，車輛會根據威脅的嚴重程度做出反應，如果偵測到重大威脅，車輛上的攝影機會開始錄影並啟動警報系統。

這篇文章公開之後，很快掀起網友熱烈討論，大家紛紛留言建議原PO，可以反過來利用哨兵模式通知車主，「就是因為有哨兵，碰到車子就會發警告給車主」、「就碰他的車啊，讓車子啟動警報，又不會犯法，怕啥」、「那就瘋狂玩，讓哨兵模式去通知主人」、「有哨兵模式就開始撫摸他的車，警報響就會來移了」、「玩哨兵模式玩到車主來就好了」。

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