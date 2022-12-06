「媽媽我要大便」早餐店全員被迫看直播　媽神回7字落跑

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友抱怨，4日前往菜市場買菜，看到一名年約3、4歲的小男孩突然喊道「媽媽我要大便」，媽媽二話不說就把孩子的褲子脫了，當場在馬路中間「解放」，旁邊早餐店的店員出聲勸阻，媽媽還回答「小朋友沒關係啦」。

▲原PO目睹一名媽媽讓兒子當眾「脫褲子大便」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

「話說，現在的一些父母到底是多放任孩子啊？」原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日去菜市場買菜，有一名年約3、4歲的小男孩想要大便，喊了一聲「媽媽我要大便」，就被媽媽脫掉褲子，當場在馬路中間大起便來，「旁邊還是早餐店，有不少人在早餐店裡面吃早餐」。

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原PO接著說，早餐店店員目睹這一幕立即上前勸阻，媽媽卻回答「小朋友沒關係啦」，最後也沒有將孩子的排泄物清理乾淨，擦完屁股就離開了，留下傻眼的店員和一大群要買菜的民眾，「去公園遛狗，都還要幫狗清理排泄物，這個媽媽現在是怎樣？讓孩子在人家店門口，還是路中間直接拉，還不清理，完全不顧及會不會有人踩到，旁邊早餐店的人吃不吃得下，一句小孩子沒關係就無敵了嗎？」

文章公開之後引發網友熱議，大多數人都認為，小孩無法良好控制大小便，相信大家都可以體諒，但媽媽事後不幫忙把現場清理乾淨，這就說不過去了，「不是父母放任孩子，是父母自己放飛自己」、「太誇張了！怎麼樣也要幫小孩找廁所吧」。

還有一名曾在百貨公司餐廳上班的網友留言分享，遇過客人直接讓孩子拉在店門口，然後可能覺得很丟臉，連屁股都沒擦就拉著孩子跑了，「剩下一群服務生跟客人看著那坨屎風中凌亂」。