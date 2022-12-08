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今天搶囤！　超商限時3天「指定茶飲買2送1」

▲▼全家私品茶聖誕限定杯。（圖／業者提供）

▲超商限時指定茶飲買2送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

茶控們囤貨了！為因應寒流來襲，有超商特意祭出限時3天「指定茶飲買2送1」優惠，且開放線上寄杯、冷熱互換，把握機會開搶。另，星巴克至12月28日前也有耶誕節限定體驗活動等玩，有機會抽中全品項買1送1、第2杯半價等好康。

全家即日起至12月10日連3天於APP隨買跨店取推出「私品茶55元系列買2送1」優惠，像是人氣新仙女珍珠紅茶、蜜香玫瑰茶歐蕾等通通有，每人限購2組，可兌換期限至2023年2月24日。

▲星巴克買一送一。（圖／記者林明瑋攝）

▲星巴克限時刮全品項買1送1優惠。（圖／記者林明瑋攝）

另，星巴克即日起至12月28日也祭出最新「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動，只要完成指定任務即可玩刮刮樂遊戲，獎項祭出消費者最愛「全品項買1送1」，以及第2杯半價、美味餐點折價，或是飲料搭配糕點折扣等好康，趕緊開刮了。

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