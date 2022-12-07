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社會 社會焦點 保障人權

外籍男「電話不間斷」　客運司機雙語怒吼：嘎哇落車！Get out！

記者許權毅／台中報導

台中中鹿客運上傳出司機與乘客糾紛，5日22時許一名印度籍男子在豐原豐勢明興街口搭乘中鹿客運812號公車，自上車時便持手機講電話，司機依照規定需請乘客降低音量，但卻疑似因為語言不通不耐，不斷大喊「下車！Get out！」，印度籍男子則不能理解質問「Why？」尋求報警，最終司機繼續行駛，印度籍男子則在后里站下車。

▲▼ 。（圖／中鹿客運提供）

▲台中中鹿客運傳出一名印度籍男子因為在公車上講電話，司機規勸時卻因語言不通，大滿大聲開罵 。（合成圖／中鹿客運提供、翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬） ）

印度籍男子的台灣友人在臉書「爆料公社」發文表示，印度朋友因為有緊急公事，才會接聽電話，但是有盡量降低音量，維護其他乘客權益。友人說：「司機卻在某個停紅燈處對他大聲咆哮，這是在無預警、未有任何提醒之下所做的，司機也隨即在下一站停車時大聲地『請』我朋友下車。」

▲▼ 。（圖／中鹿客運提供）

▲中鹿客運表示，經檢視監視器，發現該男確實從上車時就在講電話，但依照規定，搭乘公車講話需要降低音量，司機需要勸導。（圖／中鹿客運提供）

印度籍男子在事發時拍下影片，車上大約還有5、6名乘車，司機揮著手激動地說：「你給我下車！下車！下車啦！Get out！You get out！」印度籍男子則回說：「I want to call the police！Why？Why get out？（我要叫警察，為什麼我要下車）。」司機也說「車上不能講電話啦！」整段過程至少3分鐘。

友人透露，印度籍男子說，在台灣生活9年，第一次遭到如此令人不安、貶低個人自尊的事情。過程中印度籍男子也有向移民署外籍人士專線求助，人員請他報案，司機才又繼續行駛。

▲▼ 。（圖／中鹿客運提供）

▲司機不斷用中文、台語以及英文跟印度籍男說話，但雙方只是不斷跳針。（圖／中鹿客運提供）

中鹿客運回應，該名司機返回公司後，主動告知公司此事，經檢視監視器，發現該名印度籍男子確實從上車就開始使用電話，並且音量較為大聲，司機依照規定需要請乘客降低音量，並非在停等紅燈時開車門，是在停靠站時開車門。

中鹿客運副理卞興強表示，該名司機資歷2年多，平時表現都非常正常，當下情緒過於激動，已向司機溝通，不會進行懲處，會加強教育訓練。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲印度籍男子透過友人在臉書發文，認為司機讓人感到不安，並且貶低個人自尊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

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