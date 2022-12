外籍男「電話不間斷」　客運司機雙語怒吼：嘎哇落車！Get out！

記者許權毅/台中報導

台中中鹿客運上傳出司機與乘客糾紛,5日22時許一名印度籍男子在豐原豐勢明興街口搭乘中鹿客運812號公車,自上車時便持手機講電話,司機依照規定需請乘客降低音量,但卻疑似因為語言不通不耐,不斷大喊「下車!Get out!」,印度籍男子則不能理解質問「Why?」尋求報警,最終司機繼續行駛,印度籍男子則在后里站下車。

▲台中中鹿客運傳出一名印度籍男子因為在公車上講電話,司機規勸時卻因語言不通,大滿大聲開罵 。(合成圖/中鹿客運提供、翻攝自Facebook/爆料公社(官方粉專專屬) )



印度籍男子的台灣友人在臉書「爆料公社」發文表示,印度朋友因為有緊急公事,才會接聽電話,但是有盡量降低音量,維護其他乘客權益。友人說:「司機卻在某個停紅燈處對他大聲咆哮,這是在無預警、未有任何提醒之下所做的,司機也隨即在下一站停車時大聲地『請』我朋友下車。」

▲中鹿客運表示,經檢視監視器,發現該男確實從上車時就在講電話,但依照規定,搭乘公車講話需要降低音量,司機需要勸導。(圖/中鹿客運提供)



印度籍男子在事發時拍下影片,車上大約還有5、6名乘車,司機揮著手激動地說:「你給我下車!下車!下車啦!Get out!You get out!」印度籍男子則回說:「I want to call the police!Why?Why get out?(我要叫警察,為什麼我要下車)。」司機也說「車上不能講電話啦!」整段過程至少3分鐘。

友人透露,印度籍男子說,在台灣生活9年,第一次遭到如此令人不安、貶低個人自尊的事情。過程中印度籍男子也有向移民署外籍人士專線求助,人員請他報案,司機才又繼續行駛。

▲司機不斷用中文、台語以及英文跟印度籍男說話,但雙方只是不斷跳針。(圖/中鹿客運提供)



中鹿客運回應,該名司機返回公司後,主動告知公司此事,經檢視監視器,發現該名印度籍男子確實從上車就開始使用電話,並且音量較為大聲,司機依照規定需要請乘客降低音量,並非在停等紅燈時開車門,是在停靠站時開車門。

中鹿客運副理卞興強表示,該名司機資歷2年多,平時表現都非常正常,當下情緒過於激動,已向司機溝通,不會進行懲處,會加強教育訓練。

▲印度籍男子透過友人在臉書發文,認為司機讓人感到不安,並且貶低個人自尊。(圖/翻攝自Facebook/爆料公社(官方粉專專屬))