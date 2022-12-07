　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

▲農委會副主委黃金城說明最新禽流感疫情。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會副主委黃金城說明最新禽流感疫情。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

禽流感疫情持續升溫，繼11月20日宜蘭、台南爆發新型H5N1亞型高病原性禽流感案例後，農委會今（7日）召開記者會宣布，在高雄、花蓮、台南等縣市再度檢出4件新病毒，半個月內已從2件新增至6件。農委會副主委黃金城坦言，禽流感疫情嚴峻，會盡全力防堵。

農委會今（7日）下午召開「國際與我國禽流感疫情概況及防疫措施說明」記者會，這也是農委會兩周之內第二次召開疫情記者會。黃金城指出，因為國際禽流感疫情持續加溫，目前累積案例數已達3372件，也嚴重影響雞蛋、畜肉產量，國內目前確診的案例禽場累積31場，其中有28場為H5N2、3場H5N1，已完成撲殺約30萬隻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃金城說，初步比對發現，目前確診新病毒的案例場，均屬個別案件，並非擴散案例，但他也坦言，往年禽流感爆發，通常會在境內滾動一陣子才進到家禽場，這次H5N1首例就在家禽場、致死率相當高，且抽檢確診的頻度高，從現在到明年2、3月都是病毒高峰期，農委會與業者都要嚴加戒備。

農委會指出，為有效防止病原擴散，除年度、秋冬禽流感監測工作與擴大H5N1亞型HPAI案例場周邊禽場監測範圍外，也增加鴨場密集縣市轄內濕地野鳥及鴨場周邊環境監測，此外，也將增加案例場公共區域的消毒頻度，並請中華民國養鴨協會督導鴨場密集縣市的所屬會員，加強鴨場內的消毒工作。
 

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／分手Wendy！孫生首發聲
人夫被4嫩妹綁架　性侵長達12小時
離世前踏踏告別　媽換尿布見「同部位印記」淚崩
廖科溢遭控劈腿！承諾年底結婚卻娶女主播　前女友怒公開證據
快訊／魔獸驚喜現身！全場學生嗨了
誇張畫面曝！遊覽車硬擠台74線機車道　車主找到了
傳「高虹安副手是他」！20年專業　經歷藍綠四首長
快訊／北市信義區驚傳女子墜樓　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

本日最夯「10大新聞」一次看！男大生按摩「爽到X出來」極羞恥

中華醫大與奇美醫等9家機構　簽署建置大健康產業學院備忘錄

「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網怒給答案：絕對封鎖

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

「首波冷氣團」下周報到　低溫恐探14°C↓！颱風可能生成路徑曝

新婚隔天20萬聘金被尪拿走！婆婆拿榔頭毆打　苦命媳不忍了怒反擊

生孩只給5千！結婚3年「才知婆婆每月爽拿5萬」　老公1句讓她心死

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

本日最夯「10大新聞」一次看！男大生按摩「爽到X出來」極羞恥

中華醫大與奇美醫等9家機構　簽署建置大健康產業學院備忘錄

「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網怒給答案：絕對封鎖

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

「首波冷氣團」下周報到　低溫恐探14°C↓！颱風可能生成路徑曝

新婚隔天20萬聘金被尪拿走！婆婆拿榔頭毆打　苦命媳不忍了怒反擊

生孩只給5千！結婚3年「才知婆婆每月爽拿5萬」　老公1句讓她心死

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

台積電赴美設廠「技術外流」？　律師：有聽過美國人偷智慧財產嗎

友年薪90萬「扛房貸1000萬」　他酸哪來的勇氣？網見職業：穩爆了

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

孫生首回應分手Wendy！　沉默一夜…收百則訊息曝近況：我也累了

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

驚！「金馬御用男星」超商結帳報電話　回家後竟收訊息：可以加好友嗎？

軒尼詩打造「彩虹籃球場」現身南港　催出打卡新地標

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

建議王柏融做自己　陳文賓：打起來就是勵志故事

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

快訊／2縣市大雨特報！

國7全長23公里　2028年分段完工通車

「超強運4生肖」12月中後旺到爆

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

得知媽懷健康二寶！罕病兒託夢道別：很快再回來

小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

「5星座男」時間越久愛越深　不輕易放棄對方

阿嬤逼她跳槽去台積電！父母1回答反擊被讚爆

更多熱門

相關新聞

即／高雄養鴨場爆首例「H5N1禽流感」

即／高雄養鴨場爆首例「H5N1禽流感」

隨著秋冬氣候到來，國內禽流感疫情逐漸升溫，高雄市動物保護處進行秋冬強化禽流感監測，於路竹區某養鴨場採樣送家畜衛生試驗所檢驗，結果呈H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒（簡稱HPAI）病毒核酸陽性，為高雄今年禽場監測高病原性禽流感首例。

蛋雞場確診感染禽流感　撲殺8599隻蛋雞

蛋雞場確診感染禽流感　撲殺8599隻蛋雞

古坑禽場檢出H5N2禽流感　撲殺3166土番鴨

古坑禽場檢出H5N2禽流感　撲殺3166土番鴨

疫情升溫！雲林土番鴨場再爆禽流感　撲殺3166隻鴨

疫情升溫！雲林土番鴨場再爆禽流感　撲殺3166隻鴨

禽流感疫情升高！　陳吉仲坦言嚴峻挑戰「會加強防治」

禽流感疫情升高！　陳吉仲坦言嚴峻挑戰「會加強防治」

關鍵字：

禽流感農委會防檢局H5N1H5N2

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

快訊／男星無預警宣布結婚！

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

肯德基連續14天「買1送1」

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面