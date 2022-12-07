H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

▲農委會副主委黃金城說明最新禽流感疫情。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

禽流感疫情持續升溫，繼11月20日宜蘭、台南爆發新型H5N1亞型高病原性禽流感案例後，農委會今（7日）召開記者會宣布，在高雄、花蓮、台南等縣市再度檢出4件新病毒，半個月內已從2件新增至6件。農委會副主委黃金城坦言，禽流感疫情嚴峻，會盡全力防堵。

農委會今（7日）下午召開「國際與我國禽流感疫情概況及防疫措施說明」記者會，這也是農委會兩周之內第二次召開疫情記者會。黃金城指出，因為國際禽流感疫情持續加溫，目前累積案例數已達3372件，也嚴重影響雞蛋、畜肉產量，國內目前確診的案例禽場累積31場，其中有28場為H5N2、3場H5N1，已完成撲殺約30萬隻。

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黃金城說，初步比對發現，目前確診新病毒的案例場，均屬個別案件，並非擴散案例，但他也坦言，往年禽流感爆發，通常會在境內滾動一陣子才進到家禽場，這次H5N1首例就在家禽場、致死率相當高，且抽檢確診的頻度高，從現在到明年2、3月都是病毒高峰期，農委會與業者都要嚴加戒備。

農委會指出，為有效防止病原擴散，除年度、秋冬禽流感監測工作與擴大H5N1亞型HPAI案例場周邊禽場監測範圍外，也增加鴨場密集縣市轄內濕地野鳥及鴨場周邊環境監測，此外，也將增加案例場公共區域的消毒頻度，並請中華民國養鴨協會督導鴨場密集縣市的所屬會員，加強鴨場內的消毒工作。

