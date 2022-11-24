疫情升溫！雲林土番鴨場再爆禽流感　撲殺3166隻鴨





▲繼宜蘭種鴨場爆發禽流感後，雲林古坑一處土番鴨場也傳出確診。（圖／記者游芳男翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

禽流感疫情持續升溫，農委會今天（24日）上午才召開記者會強調，雖然歐美國家禽流感疫情嚴重，國內疫情相對穩定；但今天晚間再傳出雲林縣古坑鄉一處土番鴨場，確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，已執行土番鴨3166隻（53日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

據農委會動植物防疫檢疫局統計，111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計28例（陸禽21場、鴨5場、鵝2場）。

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防檢局說明，我國候鳥路徑上游國家，包括韓國、日本等，今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國已有19禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒(b分支)，撲殺家禽數約100.5萬隻，日本已有17禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒(均為b分支)，撲殺家禽數約275萬隻，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局呼籲養禽業者，正值野候鳥遷徙季節，傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，進行必要檢測與處置，避免禽流感病毒擴散。