雲林古坑禽場檢出H5N2高病原性禽流感　撲殺3166隻土番鴨

▲雲林古坑鄉1肉鴨場昨日遭檢出高病原性禽流感案例，隨即執行撲殺3166隻土番鴨清場工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年9月迄隔年4月為國內禽流感的高風險季節，雲林縣動植物防疫所主動監測後，昨(24)日在古坑鄉1處肉鴨場檢出高病原性禽流感案例，隨即執行撲殺3166隻土番鴨清場工作，防範疫情擴散，而該案與宜蘭發生的H5N1亞型並非同一病毒，但為提升整體防疫警戒，已全面加強縣內畜牧場周邊及公共區域消毒工作。

雲林縣動植物防疫所表示，昨日古坑肉鴨場所檢出病毒為H5N2亞型，是造成目前國內零星散發案例之高病原性禽流感病毒，依據現場訪視疫調結果，該場為未登記畜牧場，且場內防範野(候)鳥的圍網措施並未完善，使禽流感病毒有機可趁，場內3166隻53日齡鴨隻均未出現症狀及死亡情況。

▲雲林古坑鄉1肉鴨場昨日遭檢出高病原性禽流感案例，隨即執行撲殺3166隻土番鴨清場工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



動植物防疫技正鄭安國表示，鴨類在自然界是禽流感最重要的媒介動物，善飛行對禽流感又有抵抗力，其為保毒動物，流感病毒會藉由家禽製造大量的病毒顆粒。中央對於禽流感的防疫工作訂有相關監測計畫，雲林縣今年度計畫監測176場，目前進度超前，已經執行到198場；此次撲殺陽性場即由主動監測計畫篩檢出來的潛在病原場。

鄭安國表示，今年度雲林縣染疫禽場有雞9場、鵝2場、鴨1場等陽性案例病原，全部都與前先優勢血清型相同為H5N2，顯示病毒已在地化藉由某種生物保毒再循環反覆感染。而11月20日發生在宜蘭的血清型為H5N1，與今年度韓國、日本流行的血清型相同，又位處台灣東北，由侯鳥傳入機率頗大。

防疫所所長廖培志呼籲，目前國內已出現新型高病原性禽流感病毒(H5N1)，且該病毒已造成歐美、日、韓等國家的家禽嚴重損失，防疫所再次呼籲禽農必落實「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，加強場內外區域清潔消毒工作，軟硬體生物安全工作，並配合各項監測及防疫措施，持續提高警覺，落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具等進出，務必即時通報可疑疫情。

▲雲林古坑鄉1肉鴨場昨日遭檢出高病原性禽流感案例，隨即執行撲殺3166隻土番鴨清場工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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