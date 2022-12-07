快訊／高雄養鴨場爆首例「H5N1禽流感」　2060鴨隻全面撲殺清場

▲高雄養鴨場爆驗出「H5N1禽流感」，2060鴨隻全面撲殺清場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著秋冬氣候到來，國內禽流感疫情逐漸升溫，高雄市動物保護處進行秋冬強化禽流感監測，於路竹區某養鴨場採樣送家畜衛生試驗所檢驗，結果呈H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒（簡稱HPAI）病毒核酸陽性，為高雄今年禽場監測高病原性禽流感首例。

該場計2,060隻鴨隻已於日前全數撲殺完畢，並同步執行強化公共區域消毒及週邊臨近養禽場採樣監測工作。動保處強調，因鴨隻不易從外觀症狀判斷是否感染禽流感，為避免造成疫情傳播，農委會防檢局近年持續執行全國養鴨場主動採樣監測計畫，本市養禽場今年首次發生禽流感案例。

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▲▼高雄養鴨場爆驗出「H5N1禽流感」，2060鴨隻全面撲殺。（圖／記者賴文萱翻攝）

該批鴨隻已完成撲殺作業，後續也針對該案例場周邊5公里內養禽場進行全面訪視及監測工作，以防範疫情擴散。 動保處處長葉坤松表示，因該案例場配合採樣監測，符合現行撲殺補償作業相關規定，案例場可獲市場價格6成補償費用。

他再度呼籲養禽業者，加強各項生物安全措施，檢測防鳥設施正常運作，避免不必要人員進出禽場，並增加禽場消毒頻率（每周至少2次），巡視禽隻健康狀況和禽場週邊有無暴斃鳥屍，如有發現異常情形，迅速通報動保處，並配合防疫人員指導執行必要之處置措施，以避免禽流感病毒擴散。

▲農業局後續針對該案例場周邊5公里內養禽場，進行全面訪視及監測工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府農業局局長張清榮也提醒市民朋友，請持續配合禽流感「四不一要」防疫措施，不靠近、不接觸及餵食野生鳥禽、不至疫區國家參觀鳥禽、不私自攜帶鳥禽入境與購買來路不明鳥禽、不野放（放生）鳥禽；若不慎接觸鳥禽（蛋）或排遺要立即以肥皂清潔雙手，即能大幅降低感染風險。