禽流感疫情升高！　陳吉仲坦言嚴峻挑戰「會加強防治」

▲農委會主委陳吉仲坦言禽流感是嚴峻挑戰。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

宜蘭縣種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺前天（20日）檢出新型H5N1亞型高病原性禽流感，其中宜蘭種鴨場更是全台首例爆發H5N1的家禽場。農委會主委陳吉仲今（22日）坦言，禽流感疫情是嚴峻挑戰，目前包括美國、日本等國家都飽受疫情肆虐，甚至影響肉品、雞蛋產量，農委會會加強防治工作，國內產銷無虞。

陳吉仲今（22日）天下午出席「創造動物用藥新契機PTS邁向世界展望會」記者會，面對媒體詢問禽流感防治作為，陳吉仲說，前天獲報後，第一時間已撲殺約5000隻種鴨，後續依規定周遭嚴密監控，目前並沒有蔓延趨勢，後續肉鴨產量也不會有影響。

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據農委會防檢局統計，今年起迄今，國內確診及撲殺禽流感禽場案例計27例（陸禽21場、鴨4場、鵝2場）。陳吉仲說，目前禽流感爆發件數，雖然相較往年仍偏低，但也坦言禽流感「非常嚴峻的挑戰」，尤其包括美國、日本等國家正遭受禽流感肆虐，造成肉雞、雞蛋產能大幅減少，這也讓農委會不敢大意。

陳吉仲說，目前除了嚴密監控已經爆發禽流感的禽舍環境改善，杜絕蔓延其他地方，也會進一步調查可能傳染的路徑，避免再次發生，此外，也訂出中長程計畫，將向行政院爭取三、四十億經費，先針對國內老舊雞舍進行改建計畫，確保國內肉雞、雞蛋供應無虞，徹底解決三、四十年來無法解決的問題。

農委會防檢局長杜文珍表示，根據後續檢測，目前宜蘭種鴨場的疫情並未蔓延其他地區，五公里範圍內的家禽場都安全，但每年十月到隔年春天都是禽流感好發期，提醒飼主加強注意，只要飼養的家禽出現異狀，應隨時通報，避免疫情爆發。