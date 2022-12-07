「是誰，在敲打我窗」響起就爆回憶殺！　《無間道》20週年金句連發

記者蕭采薇／台北報導

香港警匪電影《無間道》三部曲經過20年依然是香港黑幫經典，無論是劉德華、梁朝偉、黃秋生、吳鎮宇等超強卡司，或是故事的史詩格局，至今都讓觀眾難忘。《無間道》三部曲修復版上映在即，包括經典台詞、畫面和配樂，都讓鐵粉驚喊「回憶殺」。

▲《無間道》劉德華。（圖／華映提供）



《無間道》當年在台灣上映時，因港片市場逐漸沒落，電影票房反應並不特別出色，但因口碑鼎盛，包含當年「CD-PRO2」惡搞影片，從錄影帶開始帶起觀看熱潮，成為轟動作品，創造出口碑行銷的奇蹟，也帶動後續二、三集的話題，也掀起一波警匪臥底模仿的風潮，影響直至都難以取代。

▲《無間道》梁朝偉。（圖／華映提供）

如今推出4K修復版本，導演劉偉強表示當年《無間道》有如生了兒子，現在推出數位修復本有如又嫁女兒，「都是非常開心啊！我並不會特別期待看到某一場戲，因為每一個場景都很特別。電影不只對決戲，就連文戲也很好看，我們當年就連前面開頭介紹演員的片頭都製作的非常用心，想要觀眾從一開始便完全投入。」

▲《無間道》黃秋生。（圖／華映提供）

《無間道》修復版預告，一開場便是《被遺忘的時光》的時光，讓觀眾立刻可以陷入電影的回憶中，接連出現多個三集的精彩畫面，像是香港的大佛場景，劉德華與梁朝偉在天台的對話，曾志偉狠砸梁朝偉手上的石膏查臥底，黃秋生墜樓的震撼場面等。

▲《無間道》吳鎮宇。（圖／華映提供）

預告中也再現電影中的各種金句，更可見到當年電影中巨星齊聚，狂飆演技的演出，預告一出便話題連連，讓許多五六年級的粉絲直呼「果真是最值得再看大銀幕的電影」、「現在很難有這麼狂的卡司」、「每句金句都可以跟著唸啊！」、「劉德華和梁朝偉同台真的太難得了」預告便掀起回響滿滿，《無間道》三部曲將於12月30日上映。

►囤貨最佳時機！150抽「蒲公英環保衛生紙」只要13元 讓媽媽抽到手抽筋

►江宏傑也愛這飲品 酸甜好喝快速解疲勞 還只需咖啡半價

►解決衣服怪味！媽媽實測好評推這款「茶香抗菌」洗衣精買4送2 CP值超高