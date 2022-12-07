陳明通去留問題延燒　媒體人怒嗆：蔡英文還信他？

▲因「論文門」爭議不斷延燒，陳明通的去留問題也引起討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦的論文接連被台大認定抄襲撤銷學位，兩人的指導教授、國安局長陳明通難辭其咎，因「論文門」爭議連環爆，也引起外界討論陳明通去留的問題。對此，媒體人黃光芹7日就在臉書發文痛批，「全黨鄉愿中！難道陳明通不該下台嗎？」

黃光芹指出，林智堅論文案爆發後，總統蔡英文下令全黨護一人，不惜與台大對撞，後導致桃園市長換人選，仍止不住外溢效益，中間和年輕選民受到衝擊，是民進黨慘敗的原因之一，「沒有一屍五命，至少也有一屍兩命。」她表示，如果蔡英文偏聽，「聽的就是陳明通跟她保證，絕對不會有問題。」結果出了大問題，風暴至今未歇，她痛批，民進黨不思檢討，反而崇尚尊師重道，「那也要問，尊哪一種師？重哪一種道？」

黃光芹提到，民進黨要陳明通下台者，難道只有高嘉瑜一人？問題不在誰開了幾槍，而在於這樣没有信度的國安局長，還能繼續做下去？她質疑，下回總統問陳明通有關國安的問題，陳明通拍胸脯保證沒有問題，「總統還信嗎？」她回憶這次選舉開票當晚，旁邊坐了一位親綠學者，私下提到，「陳明通不適合留在國安局長的位子上，因為美國人不會接受台灣的國安局長天天鬧事。

此外，黃光芹表示，這次地方選舉民進黨輸得那麼慘，少聽聞民進黨內有檢討聲浪，其中很大的因素在於「誰出來、誰就被打成戰犯」，再不然則被歸類為中共同路人。她認為，誠如蔡英文回應黃承國爭議時，用「他是一個好人」定音，想必民進黨人將起而效尤，要陳明通下台的聲浪會慢慢變小，反而把陳明通當成「一個好人」集體膜拜，現在不正是這樣嗎？