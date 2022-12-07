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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲陳明通認錯　游智彬下通牒！揚言公布+檢舉「1魚9吃」名單

▲▼新黨游智彬指控陳明通指導論文「一魚九吃」。（圖／翻攝自游智彬YouTube）

▲新黨游智彬指控陳明通指導論文「一魚九吃」。（圖／翻攝自游智彬YouTube）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，選後仍持續發酵，昨（6）日新黨桃園市議員候選人游智彬再度爆料，指陳明通以1份分析資料，供9位學生寫論文，事實上只有標題有些微不同。目前他暫時不公布9人名字，但如果陳明通堅持不認錯，將會公布9人姓名，並向台大檢舉抄襲。

國安局長陳明通在台大國發所指導的學生林智堅、鄭文燦，先後因碩士論文抄襲而被校方撤銷學位，而游智彬仍持續爆料更多的「論文門」內幕，引發外界討論。

游智彬指出，陳明通30年來利用台大國發所招牌，培養173名碩博士生，包含大報的總編輯、高官，以及鄭文燦、林智堅在內，根本就是成立「173部隊」，替自己建立防火牆、護城河。

▲▼新黨游智彬指控陳明通指導論文「一魚九吃」。（圖／翻攝自游智彬提供）

▲游智彬曬出3人的論文都使用同一份研究數據進行分析。（圖／游智彬提供）

游智彬說，他目前手上的有關陳明通指導的9本論文也都涉嫌「一魚九吃」，其中3本《香港居民對香港特首及公務員的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對立法會及法院的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對香港媒體的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》，甚至使用同1份分析數據和一樣的研究方法，做出僅有標題不同的論文。

游智彬痛批，台大學術倫理裡面就有說明，不可以分割研究成果，陳明通卻為了讓更多人成為他的學生，幫他們把研究計畫、報告都寫好，他們只要負責填寫資料，就可以拿到學位，台大身為台灣第一學府，卻遭陳明通踐踏，作為升官通道。不過他不想指責學生，學生很無辜，主要是針對陳明通。

游智彬最後也說，陳明通不斷利用台大學術的巧門，替學生量身訂做，譬如說台大有規範，如果這個人具備研究潛力，可以不用讀碩士，讀1年後直接跳博士，「陳明通利用這種方式，對台灣社會的危害有多大，希望老百姓可以好好想清楚」。

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