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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭發陳明通指導論文一魚多吃？4義工被調查局帶走　新黨批：警察治國？

▲▼新黨召開「陳明通論文案報復行動？新黨黨工被帶走」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲新黨召開「陳明通論文案報復行動？新黨黨工被帶走」記者會。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

新黨副發言人游智彬近日爆料國安局長陳明通任職台大國發所教授時，以1份分析資料供9位學生寫論文，結果今日竟有4名新黨義工遭調查局人員帶走，對方甚至揚言表示「如果現在不走，我們將破門而入」。游智彬今（7日）臨時召開記者會表示，他懷疑是因為近日言論，才導致義工被調查，為此他除了自責，也怒批此舉根本違反法律程序，「現在是警察治國嗎？ 」

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，選後仍持續發酵，游智彬6日再度爆料，陳明通任職台大國發所教授時，以1份分析資料供9位學生寫論文，論文內容雷同 。游提到，目前他暫時不公布9人名字，但如果陳明通堅持不認錯，將會公布9人姓名，並向台大檢舉抄襲。

不料，此事件剛爆出，今日一早就有新黨4位義工被新北市調查處帶去調查，游智彬隨即在下午召開「陳明通論文案報復行動？新黨黨工被帶走」記者會，他指出，除了早上被帶走的4位義工，還有一位，在開記者會的時刻，正要前往調查處的路上。

▲▼新黨召開「陳明通論文案報復行動？新黨黨工被帶走」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

新黨律師陳麗玲表示，近期新黨大大打了陳明通巴掌，但調查局卻非法搜索義工的家，義工一開始拒絕，調查局人員還說「不開門，就要強行破門而入」，司法機關到底是如何發出調查單？且調查事由只有寫「違反選罷法」，完全違反法律程序。陳直言，新黨嚴重懷疑，司法系統藉由國安局局長下令要來圍剿、清算新黨。

▲▼新黨召開「陳明通論文案報復行動？新黨黨工被帶走」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

「我們今天已經變成警察國家了嗎？」游智彬激動表示，就因為自己最近在揭露陳明通論文案件，黨內義工就被檢調單位搜得亂七八糟，搜索不是應該要有該有的程序嗎？還是有特殊人物在背後下指導棋？

新黨北市議員侯漢廷也說，年輕的黨工、義工被帶走，他們到底犯了什麼錯？法務部長蔡清祥依照什麼原因來調查他們？為何可以這樣迫害人權？侯漢廷也向陳明通喊話，這件事情陳明通知不知道？陳明通知道新黨繼續揭發論文案，你的下一步是什麼？有下過任何指示？

新黨市議員參選人張榮法也提到，他日前在雙和市場拜票時，只是說了一句「萬華不是破口」，就被便衣警察圍起來毆打，他邊捲起袖子邊表示，現在手上瘀青還在，根本言論不自由，疑似後面有一股很神秘的力量在清算新黨。

▲▼新黨召開「陳明通論文案報復行動？新黨黨工被帶走」記者會。（圖／記者陳家豪攝）
 

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