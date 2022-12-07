多麼痛的領悟！蔡英文談「平抑房價」　名嘴批：敗選才知回歸本務

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文昨日召集財經高層會議，討論「平抑房價」政策。資深媒體人黃揚明7日表示，蔡英文上任後便拋出「住宅三箭」，但直到過了6年多，這次會議還是要強調「減輕人民租屋負擔」、「以多元政策平抑房價」，他質疑「總統回歸國政事務是好事，但是非要到敗選才知回歸本務，這是多麼痛的領悟？」

黃揚明指出，九合一選戰讓民進黨再次嚐到敗選滋味，政黨輪替在民主國家本是常態，但民進黨在2016年蔡英文上台後，行政及立法等大權在握；2020年蔡連任後，中央更透過前瞻預算等加強資源分配等權力，疫情期間指揮中心號令一下，無人敢不從，自此執政者的嘴臉變得高高在上、面目可憎。

黃揚明說，九合一選前一個月，蔡英文臉書粉專如同選舉機器人，幾乎8、9成發文都是輔選、助選、選情議題，視國政、治安等重大事件如無物，著實令人民反感。而敗選後，在財經高層會議中提及的議題卻多是她2016年上任前就開出的支票，例如「平抑房價」，他質疑，蔡英文上任後就拋出「住宅三箭」，但為何過了6年多，這次會議還是要強調「減輕人民租屋負擔」、「以多元政策平抑房價」？

黃揚明認為，蔡英文從選舉中回歸國政事務是一件好事，「但是非要到敗選才知回歸本務，這是多麼痛的領悟？」黃揚明也強調，總統不接受媒體公開聯訪已725天，再過5天就滿2週年，建議蔡英文與其召集類似會議，不如親自在會後開記者會，讓媒體提問問到飽，這才是真正有所改變。