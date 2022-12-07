南投議長何勝豐碩士學位遭撤銷　亞洲大學：若不服15天內申訴

▲南投縣議會議長何勝豐遭質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞，今傳亞洲大學審定結果出爐。（圖／資料照片）

記者高堂堯、游瓊華／連線報導

國民黨南投縣議長何勝豐遭爆料，2014年學歷還是國小畢業，卻在2年內搖身一變成為生物資訊醫學工程碩士，且他的亞洲大學碩士論文不但與前南投縣議會秘書羅崴騰是同位指導老師，連論文中感謝相關人士貢獻的「謝辭」都一模一樣。今傳出，亞洲大學審定結果出爐，何勝豐以及羅崴騰都遭撤銷學位，但對此校方不願正面回應，僅說已將調查結果通知當事人，若對結果不服可在15天內申訴。

亞大回應，已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人，如果雙方收到審定結果通知後，如有不服，可在15天內向委員會提出申訴且以一次為限，委員會接獲申訴後即召開委員會審議，最後再依審定結果辦理。

網友爆料何勝豐的亞洲大學碩士論文題名跟羅崴騰都差不到幾字，疑似抄襲鬧雙胞，甚至2人就連論文中感謝相關人士貢獻的「謝辭」都一模一樣。有網友在臉書PO出何勝豐與羅崴騰的謝詞比對圖，內容都為「在亞大的求學生涯中，承蒙恩師張培均博士的諄諄教導，他啟發性的教學指導方式讓我能夠培養自我思考與獨立製作研究的能力，讓我在學業上與為人處世上皆受益匪淺，在此由衷感謝恩師張培均博士。論文口試期間，感謝陳玉菁教授與鄧金培教授在教務繁忙之際，專程撥冗出席指導，學生將虛心學習，以使得論文的內容更加充實。」