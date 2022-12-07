黨內互打？陳亭妃喊「不要挺黑金」　黃偉哲撇88槍案連結議長選舉

▲民進黨今天前往嘉義市舉行行動中常會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

台南市議長之爭，民進黨掌握過半議員席次，推出7連霸議員邱莉莉角逐議長，不過親綠的無黨籍議長郭信良也表態尋求連任，與郭政治結盟的正國會立委陳亭妃批評不該用黨紀要求大家「挺黑金」，引發討論。對此，台南市長黃偉哲7日受訪反駁說，不要把司法案件（指選前88槍案）跟正副議長連結，一下說跟光電利益有關係，一下說跟議長選舉有關係，證據到哪裡就應該辦到哪裡。

面對台南市議會黨團將在今天下午4點進行黨內假投票，陳亭妃今天上午在立法院舉行記者會，痛批此舉是為「硬幹過關」，呼籲應先調查清楚選前「88槍案」，還出示一張被槍擊的民進黨中執委郭再欽與邱莉莉同桌用餐的照片。

另一方面，民進黨今天移師嘉義市舉行行動中常會，為嘉義市長候選人李俊俋拉抬聲勢，會中通過成立「直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組」，並通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選的決議，違者將受黨紀最嚴厲的處分。

與會的正國會中常委陳茂松會後受訪說，現在所有縣市裡面比較有爭議的就是台南市，應該比照入黨審查的排黑查核作業，花一個星期先查查看，加上現在已經知道「88槍案」的兇嫌是誰了，應先把人抓出來，釐清他與議員有沒有關係，緩個幾天不會影響流程。

對此，黃偉哲會後受訪則說，他比誰都希望警方破案，專案小組是由地檢署、刑事局、台南市警局、南打中心混合編隊，沒有人可以隻手遮天，他也希望在不違反偵查不公開的情況下，由專案小組適時公布偵辦進度及方向，這是對社會負責的做法；不過，黃也說，要把司法案件跟正副議長選舉結果連結，一下說跟光電利益有關，一下又說跟議長選舉有關，他認為證據到哪裡，就應該辦到哪裡。