民進黨檢討敗選原因　本周開始辦3座談全面檢討

▲陳其邁今天在行動中常會後受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

為檢討民進黨在九合一大選慘敗原因，民進黨上周成立「2022大選檢討小組」，由身兼中常委的桃園市長鄭文燦擔任召集人。據指出，民進黨本周開始將陸續舉辦地方主委、競選幹部、社會力百工百業等3場內部座談會，針對縣市首長、議員選舉狀況做全面檢討。

民進黨今天下午前往嘉義市舉行行動中常會，為嘉義市長候選人李俊俋拉抬聲勢，包括代理黨主席陳其邁、擔任中常委的陳其邁、台南市長黃偉哲等要角均與會。

針對檢討小組目前進度，鄭文燦會前低調回應說，檢討小組將會進行總體檢討，也會下鄉聽取意見，盼釐清這次總體面敗選的因素有哪些。

另據指出，這禮拜和下禮拜將會舉辦3場座談會，包括針對議員選舉的地方主委座談會，針對縣市長選舉的競選幹部座談會，以及廣泛討論的社會力百工百業座談會，採內部會議形式。

此外，擔任代理黨主席的高雄市長陳其邁今天在中常會前記者會表示，民進黨在地方選舉遭受挫折，目前正在積極進行各項改革和檢討，來回應民意對民進黨的指教，民進黨過去也曾經歷挫敗，挫折、跌倒、失敗從來沒有一次擊倒民進黨，他要提醒，在面對挫折的時候，腰要彎得更低，更謙卑地傾聽民意，讓台灣能夠更好。