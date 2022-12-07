快訊／民進黨主席補選12月12日登記　明年1月15日黨員投票

▲陳其邁及李俊俋在會後接受媒體採訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨九合一選舉大敗，中常會7日通過黨主席選務工作時程，將在12月12日至16日辦理登記，並於2023年1月15日辦理黨員投票。代理黨主席陳其邁會後受訪說，今天通過黨主席補選期程，希望儘速產生黨主席人選，帶領民進黨進行各項改革。

民進黨今天下午前往嘉義市舉行行動中常會，為民進黨嘉義市長候選人李俊俋拉抬選情。會中通過第十七屆黨主席補選選務日程，選務工作將於12月12日至16日辦理黨主席補選登記，21日召開中執會審查候選人資格，22日進行抽籤，12月23日至2023年1月13日擇日辦理候選人電視政見發表會，2023年1月15日辦理黨員投票，投票時間為上午8點至下午4點，18日公告黨主席當選名單。

至於人選方面，據指出，民進黨經歷地方選舉大敗，賴清德因黨內聚旗效應愈發明顯，問鼎2024已不再有懸念，對於是否親自扛起黨主席，他先向蔡英文知會，但還未做最後決定；若其最終決定不親征黨魁，同屬新系且即將卸任的屏東縣長潘孟安，應是賴較為屬意的人選。

另外除了賴清德、潘孟安之外，民進黨內仍有許多人被點名，包括新系的桃園市長鄭文燦、正國會少主林佳龍等人，黨內人士分析，自鄭文燦上周遭撤銷碩士學位後，原本可能與鄭文燦合作的英系態度鬆動，而林佳龍方面暫無積極動作。