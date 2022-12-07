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傳遭亞洲大學撤銷碩士學位　南投議長何勝豐：尊重學校不會申訴

▲南投縣議會議長何勝豐（中）碩士論文與前縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞，傳已遭母校亞大撤銷學位。（圖／資料照片）

▲南投縣議會議長何勝豐（中）碩士論文與縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞，傳已遭母校亞大撤銷學位。（圖／資料照片）

記者游瓊華、高堂堯／綜合報導

今年9合1地方大選競爭激烈，更從原桃園市長參選人林智堅開始，掀起藍綠史無前例互揭候選人論文抄襲、違反學術倫理瘡疤的戰火；順利當選縣議員連任的國民黨籍南投縣議會議長何勝豐，今天也傳出母校亞洲大學已認定論文抄襲、撤銷其碩士學位，何勝豐回應，一切尊重校方審定結果，不會提出申訴。

民進黨立委林靜儀於8月間披露，何勝豐的亞大生物資訊與醫學工程學系碩論撰於2016年5月，題名為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病關聯性討論》，指導教授為現亞大副教授張培鈞，而前南投縣議會秘書羅崴騰同樣由張培鈞指導，於2016年6月所撰的生物與醫學資訊系碩論《分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討》，題名高度雷同，疑似抄襲鬧雙胞。

▲▼南投縣議會議長何勝豐遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

▲▼南投縣議會議長何勝豐遭立委林靜儀質疑碩士論文與縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

▲南投縣議會議長何勝豐遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

網友也群起質疑，2014年地方大選時僅有國小學歷的何勝豐，2018年大選時就搖身變成碩士，令人不敢置信；據了解，亞洲大學隨後接獲具名檢舉、啟動調查處理，但在選前召開的4次學倫審查會議，何勝豐和羅崴騰卻都未出席，最後認定2人論文有相當部分的雷同，但因口試是同一天完成，無法認定是何人抄襲對方，最後做出2人碩士學位均予以撤銷的結論。

對此，亞大校方表示無法公開證實，但已將調查結果通知當事人（檢舉人、被檢舉人），如果當事人收到審定結果通知後，如有不服，可在15天內向委員會提出申訴且以一次為限，委員會接獲申訴後即召開委員會審議，最後再依審定結果辦理。

不過何勝豐選情並未受學倫案影響，仍以南投縣第四選區（竹山、鹿谷）第二高票之姿當選連任；他接受《ETtoday東森新媒體》記者電訪時表示，自己整天都在議會，助理有來電說亞大有寄通知書到服務處，但還沒看不知道結果，強調無論校方怎麼處置都一切尊重，也不會提出申訴，「決議都是教授做成的，申訴也沒有用」；他也表示，有機會希望再讀一個社會科學類的碩士，這次一定會自己好好寫論文。

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