正副議長選舉阻黑金　民進黨成立督導小組「違者最嚴厲處分」

▲民進黨今天前往嘉義市舉行行動中常會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

2022年九合一選舉落幕，各縣市議員當選人將於12月25日上任並選出正副議長人選。民進黨中常會7日通過成立「直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組」，並通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選的決議，違者將受黨紀最嚴厲的處分。

民進黨代理黨主席陳其邁表示，民進黨要回應社會期待，同樣的道理，國民黨也應該面對社會的要求，他們正副議長人選應該要有排除黑金的標準，民主的可貴就是透過政黨競爭豎立更高的標準，這樣對於選民來說，能夠藉此讓民主更進步，相信民進黨開始來進行改革，也是回應這次敗選的檢討。

民進黨今天移師嘉義市舉行行動中常會，為嘉義市長候選人李俊俋拉抬選情，會中也通過成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；非執政縣市由中常委王定宇（湧言會）、蔡易餘（英系）、蘇巧慧（蘇系）、陳茂松（正國會）、陳世凱（新系）組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人。

民進黨表示，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨創黨的精神，反黑金更是該黨一貫的堅持，近來，為回應社會輿論對於治安強化的訴求，民進黨立法院黨團研擬提出《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，修法通過後，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，均將不得登記為公職選舉候選人。

民進黨指出，爰此精神，2022年九合一選舉後，民進黨更應積極回應社會的期待，除依《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》相關規定辦理外，民進黨議員同志在尋求各縣市議會的議長、副議長選舉支持對象時，支持人選也應排除曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，並經判刑確定者，以彰顯對人民的承諾，並不負人民對民進黨的鞭策及鼓勵，違者應受黨紀最嚴厲的處分，因此，會中通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景的人選。