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快訊／涉嫌恐嚇鴻薇服務處「吃子彈」　高雄自助餐廚師落網

記者張君豪／台北報導

台北市議員王鴻薇服務處6日下午接獲恐嚇電話，歹徒揚言「再提到黑道就開槍。」王鴻薇當晚到轄區信義警分局三張犁派出所報案，警方根據議服務處提供的恐嚇電話錄音調查，發現歹徒使用未顯示來電，緊急向檢察官申請電信紀錄調取票後，經電信公司查詢該市話門號，掌握一名現住高雄的蔡姓男子涉案，並於今晚將人逮捕。

▲▼王鴻薇報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

北市警方7日下午動身前往高雄，逮捕涉案的蔡姓男子（65歲）。經查，蔡男因政治立場狂熱加上特定的政治立場，本身也有恐嚇前科；警方目前已逮捕蔡男，並搭車北返途中。據傳，蔡男本身有中低收入背景，近期則在自助餐店當臨時廚師，至於為何致電恐嚇王鴻薇動機仍有待警方深入追查。

信義分局專案小組過濾相關可疑人士及電話，迅速鎖定蔡姓男子涉有重嫌，7日前往蔡嫌位在高雄市三民區一帶住處，順利將他查緝案。蔡嫌初步坦承，因不滿議員發言內容打電話恐嚇，現場查扣行動電話1支等證物。

▲涉嫌撥打恐嚇電話到北市議員王鴻薇服務處的高雄市蔡男7日晚間遭北市信義警方登門逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌撥打恐嚇電話到北市議員王鴻薇服務處的高雄市蔡男7日晚間遭北市信義警方登門逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，警方根據電話撥打紀錄，向電信業者投單查訊發話門號鎖定門號持有人蔡男涉案，經查蔡男之前曾因繳費問題恐嚇過電信公司員工，他遭警方逮捕時辯稱，因為不滿市議員王鴻薇經常在電視上批評時政，一時氣憤才會打電話到服務處謾罵；警方初判是蔡男是一名政治立場偏激的狂熱者，目前將他逮捕後帶回北市信義分局偵辦。

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