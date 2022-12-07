繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近想追一位剛認識的年輕妹，於是每天開著名車，特地繞遠路送對方上班，怎料獻殷勤才沒幾天，就被女方打槍，讓哥們忍不住驚呆，求問廣大鄉民「還有機會嗎？」

網友在PTT發文提到，「我朋友最近因緣際會認識了一位妙齡女子，因為想追她，打算每天載她上班來獻獻殷勤，朋友的車子不差，至少是300萬起跳的名車，而且願意每天開半小時路程，特地繞過去載她。」

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沒想到，朋友載對方才幾天而已，就被打槍了，說是這樣壓力太大。這讓原po不禁疑惑，「請問這樣還有機會嗎？還是已經沒救了？」

▲朋友想接送獻殷勤，結果失敗了。（圖／翻攝自PTT）

PO文掀起熱烈討論，鄉民們紛紛回應，「醜到錢掩蓋不了，幫QQ」、「壓力太大(X)，感到噁心(O)」、「長得太噁心，怕被同事看到」、「她只是找藉口而已」、「肥宅悲歌」、「就不想給機會，跟車價多少無關，懂？」

但也有人中肯表示，「不是男女朋友，這樣接送很怪」、「就真的頗有壓力啊！又還不是男女朋友」、「剛認識就舔過頭，難怪女的會壓力大」、「太刻意會有壓力，尤其不帥會放大那個效果」、「這幾天在車上聊天內容讓女生有判斷吧，至少一開始有機會的，調整策略別太猴急啊」、「載上班真的不行，超容易失敗，沒話聊會超尬」。

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