最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

▲世足主題曲總能讓大票球迷心情超激動。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

每屆世足的主題曲一播放，總能讓不少足球迷、一日球迷瞬間感到熱血沸騰。近日就有網友好奇拋問，世足四年舉辦一次，每屆都有專屬的主題曲，大家心目中最喜歡的是哪一首？貼文曝光後，「這1首」被大票網友瘋狂點名。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「至今最喜歡的世足主題曲是哪一首」為題發文，提到世足每四年會舉辦一次，且每屆都有主題曲，大家聽過這麼多首，最喜歡哪一首呢？他也帶頭分享，讓他覺得最激昂的是2006年的《Celebrate the Day》；而讓他覺得氣氛最好的，則是2010年的《Waka Waka（This Time for Africa）》。

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文章曝光後，1998年的《The Cup of Life》（La Copa de la Vida）被大票網友點名，「瑞奇.馬丁（Ricky Martin）太經典，又有諧音哏」、「好累好累好累，永遠無法被超越」、「1998年的阿累阿累阿累」、「阿勒阿勒阿勒，絕對是最經典的」、「瑞奇.馬丁小時候根本運動會指定曲」、「夠了夠了夠了，好累好累好累」、「絕對是阿累阿累阿累，Waka是後來，但超越不了狗狗狗」、「再問100屆也還是生命之盃，無法超越」、「gogogo實在太經典了，其他歌只能從第二排」。

另外，其實也有不少網友直呼《Waka Waka（This Time for Africa）》很經典，「Waka Waka沒有之一」、「南非那個不錯」、「絕對是哇卡哇卡」、「Waka Waka AA」、「Waka Waka神曲」、「Waka Waka 有種世界饗宴（的感覺），不分人種、不分國別，大家一起享受這場比賽」。

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