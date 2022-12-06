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「內馬爾為何是巴西第一人？」　球迷曝4強項：巴西隊有他大升級

▲▼巴西內馬爾。（圖／路透）

▲巴西內馬爾單場1助攻、1進球，獲選最佳球員。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

傷癒復出的巴西足球明星內馬爾（Neymar），上半場主罰點球順利破網，個人國家隊進球數來到76顆，有了內馬爾幫忙掌控比賽節奏，森巴軍團以4比1大勝南韓晉級8強，就有網友好奇問，看了3屆的世足，內馬爾在場中不斷跌倒，總覺得「打球沒料」，也沒有退役球星羅納度厲害，貼文一出引起熱議。

原PO在PTT發文，「請問內馬爾為什麼是巴西第一人？」印象中的內馬爾就是花招多又很愛演，足球是不是真的很有料就不知道了，「或許真的太強，常常很多人包夾，然後就摔倒了」。

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但是他看了3屆的世足賽，內馬爾不斷跌倒受傷，不禁好奇「這樣子有真的很強嗎？」2002年時親眼見證過已退役的巴西超級球星「外星人」羅納度（Ronaldo Luís Nazário de Lima）的厲害，總覺得內馬爾好像沒那種能力，「巴西真的沒有其他人了嗎？全隊內馬爾最強？他的強項是什麼啊？」

▲▼巴西內馬爾、理查利森。（圖／路透）

▲巴西狂舞慶祝進球。（圖／路透）

貼文一出，網友點出內馬爾的強項，「強項：盤帶、傳球視野、創造力、射門」、「吸怪阿，沒看到他拿球多少人包夾」、「腳法好，進攻直覺敏銳」、「他是進攻核心，射門、組織、過人都會」、「他跟羅納度完全是不同類型的，內馬爾組織策動更強」、「大羅是傳統的全能前鋒，內馬比較像能當邊鋒的攻擊中場」。

另也有人指出，「有了他，巴西每個人都像背後長眼睛，開上帝視角踢球，有夠扯」、「足球不是只有前鋒重要，巴西目前是全部強，內馬爾是串起的人」、「今天內馬爾上，巴西整個大升級」、「有他沒他，前場球的組織和流動天差地別」、「一日球迷只看世界盃，真正球迷看聯賽，你要去看聯賽，才是球員的實力」。還有網友直呼「帥就是了」、「性幻想對象，帥」。

▲▼ 。（圖／翻攝自TT）

▲網友表示，有了內馬爾，巴西隊等級上升。（圖／翻攝自PTT）

此外，一名網友回文指出，「內馬爾的體型太瘦了，一撞就倒，不像胖羅那麼強壯，這還是有差的」，不過從數據上來分析，就知道他是巴西第一人，「國際賽進球數75球，加上今天的有76球，是其他隊友的好幾倍，今年在法甲攻進11球，僅次於姆巴佩（Kylian Mbappé），助攻9次，僅次於梅西（Lionel Messi），都是法甲第二名，今年的狀況算是相當好」。

他表示，「其他的巴西球員，光是數據就比內馬爾差很多倍，所以他當然是巴西國家隊現役的第一人，希望他除了國際賽有好成績，之後的職業賽也可以繼續有好表現」。

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