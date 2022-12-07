台灣2022年度代表字出爐！　他見「前10名」傻眼了：沒一個好字

▲謝繼茂說，「萬物皆漲，只有荷包不漲，是大家最深刻的印象」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（2022）年的「台灣年度代表字」活動自11月10日開始，投票至12月5日為止，稍早代表字結果已經出爐，獲得最高票的是「漲」。消息曝光後，也引發討論，不過不少網友則反推「黑」更合適。

稍早「台灣2022代表字大選」公布記者會邀請了台灣蝶王王冠閎出席，揭曉今年結果，在55個候選推薦字中，獲得最高票的是「漲」，而此字是由中華電信董事長謝繼茂所推薦。

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謝繼茂表示，俄烏戰爭導致通貨膨脹，國際局勢牽動日常生活，物價飆漲創13年新高，光雞蛋就漲了40%，「食衣住行萬物皆漲，只有荷包不漲，是大家最深刻的印象」，而這也呼應了第二高票的「撐」字，苦撐疫情3年，面對全球經濟衰退，還有很多挑戰，大家還要撐下去。

主持人接著也透露，這次票選結果第三名是「騙」、第四名是「假」、第五名是「望」、第六名是「盼」、第七名是「困」、第八名是「亂」、第九名是「轉」、第十名是「偽」。

▲雞蛋漲幅讓不少人有感。（示意圖／記者曾筠淇攝）

結果出爐後，就有網友在PTT上拋問，好奇大家對今年的代表字滿不滿意？而在此之前，也有網友於1日發文問，大家覺得今年代表字應該是什麼？

話題引發討論，被最多人點名的其實是「黑」，「黑，黑道當道，沒電很黑」、「黑，毫無疑問」、「黑，黑箱黑道各種黑」。另外也有不少網友留言「騙」、「抄」，「騙，看看台灣詐騙」、「騙吧？詐騙元年」、「明明是抄」、「為什麼沒有抄」。

此外，也有網友得知結果後直呼，「竟然會選負面的」、「前十名幾乎都是負面詞彙」、「2022年沒一個好字」、「都是負面，笑死」。但也有網友認為，「漲這個字其實並沒有負面的意思」。

台灣年度代表字大選受到許多人關注，也代表了民眾想法，今年是「漲」、2021年是「宅」、2020年是「疫」、2019年是「亂」、2018年是「翻」、2017年是「茫」、2016年是「苦」、2015年是「換」、2014年是「黑」、2013年是「假」、2012年是「憂」、2011年是「讚」、2010年是「淡」、2009年是「盼」、2008年是「亂」。

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