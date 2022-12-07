外送員騎車進百貨送餐挨轟　同業爆「櫃姐背後刁難」大吐怨氣

▲外送員騎進專櫃送餐。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



記者崔子柔／綜合報導

一名外送員騎車進百貨1樓專櫃送餐的照片在網路上瘋傳，不少人認為此舉不妥大肆批評，不過有同業解釋事情發展，讓外送員們覺得大吐了怨氣，「大哥，你真的我偶像！」

網友昨（6）日將照片轉PO到臉書社團「外送員的奇聞怪事」，圖中可見一名熊貓外送員直接將車騎進高雄漢神巨蛋，將餐點送到位於1樓的化妝品櫃上。

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▲貼文引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



不少人留言批評，「你這麼做只會讓大家對外送員的印象更糟而已」、「外送員會被嘴爆不是沒道理的」、「素質真差，這個做法和在人行道上騎車有什麼區別」、「作為一名有駕照的駕駛，做出這種行為，只能說很遺憾讓猴子考到駕照了」。

不過有知情的同業指出，「這大哥真的神！剛剛跟我分享我以為他在唬爛我，結果是真的！巨蛋就規定不能送餐進去...結果客人在備註打『送到一樓不要打電話』被這大哥找到解套方法！超帥」。

▲同業曝光內情。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



就有外送員們紛紛留言表示，「他們真的超煩，明明百貨就規定櫃姐訂餐不能送上去，還要求人家送上去，還遇過叫我停下去停車場上去的」、「他們員工再凹司機沒關係，每個都說不要被樓管發現，麻煩你裝成客人，踢到鐵板了吧」、「真的不吐不快，這位大哥您真的是我們外送之神！我也忍這個巨蛋很久了，每次訂餐都要送進去，本來就應該出來員工取餐區自己出來取餐，送進去本來就被違規」、「百貨本來就不能送到櫃上…是客人先刁難的，騎車進去是我的夢想，沒想到有人真的做到了」。