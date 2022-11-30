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大陸 大陸焦點 特派現場

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆「緊急改處分」：回來上課

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女高中生上課時間拿外送遭退學。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

難道在學校就不能吃外賣嗎？不過，甘肅慶陽日前有名高中生透過手機點外送，送到學校後被老師發現，竟然因此遭到退學，引起網友群情激憤，校方也緊急修改了懲處內容。

綜合陸媒報導，這名女學生29日拜託家長幫忙送食物來學校，隔著牆壁拿到餐點後，開始在宿舍內推銷，行為被抓到後，校方以違反防疫規定、對全校師生的健康安全造成極大威脅為由，給予勒令退學處分，同時也向公安機關報案，藉此以儆效尤。

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲校方被罵爆以後，緊急更改處分，讓女學生回來上課。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

這起事件在微博上引起討論，不少大陸網友留言痛斥，「拿個東西就造成重大安全隱患，帽子扣得真大」、「這是學校不是社會上，學生在學校犯錯以教育為主，並不能動輒處分為主」、「要不要這麼誇張？還退學」、「我當年就因為放學時間泡了碗麵，就被停課了」、「為什麼要示警教育？」

由於引起了極大反彈，甘肅省會寧縣第三中學校長魏成章出面滅火，這名女學生並沒有被退學，目前已經回學校正常上課，只是希望進行示警教育，以免後面學生有樣學樣、干擾了正常上課、學習。

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