顧客私訊拜託幫買飯糰！好心外送員照做　事後遭檢舉「超收現金」

▲由於顧客希望能幫多買一份飯糰，外送員於是照做，沒想到因此遭到檢舉超收現金。（示意圖／記者周宸亘攝）
記者柯振中／綜合報導
遇到這種顧客，任誰都會氣炸！一名外送員日前接到訂單，顧客在訊息中拜託「多幫買一個飯糰」，事後卻向平台申訴超收現金，訂單也因此遭到取消，氣得他不禁提醒，若有碰到務必小心，不要再落入陷阱當中。
這名外送員在「外送員的奇聞怪事」分享，他5日半夜接到一張飯糰的訂單，顧客當時私訊告知，希望能再幫買一個「傳統飯糰不要油條」。由於只是舉手之勞，也並非幫買香菸等物品，於是外送員一口答應了下來。
這筆訂單一共226元，加上傳統飯糰40元，總共的金額為266元，餐點抵達時，顧客拿出了1,066元，他也理所當然地找了對方800元。
▼外送員完成訂單後不久，突然接到客服通知，原來竟是顧客檢舉「超收現金」。（示意圖／記者林敬旻攝）
沒想到完成訂單後不久，他突然接到客服通知，原來竟是顧客反應「現金超收」，訂單也因此遭到取消，氣得他上網公開事件，提醒所有外送員注意，不要再落入這種陷阱當中。
這名外送員碰到的事件曝光，不少同業留言提醒，「都知道拿1066給你找了，那他一定是故意的」、「任何客人都不要幫他買，寧可負評或者直接棄單，因為出事你就要扛一條違規，對方沒人去提告根本不痛不癢」、「這客人也太沒品了，難怪大家說不幫忙代買」、「任何另外購買都一律拒絕或是轉單，不要自找麻煩」、「以後都不要代買了，然後他吃了飯糰肯定烙賽！」
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