失業、離婚雙重打擊！他為孩子當「熊貓」　女兒作文暖哭5000人

▲一名單親父親為了生計當起外送員，他看到女兒所寫的作文後感動不已。（示意圖，鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎疫情衝擊全球，各行各業均受到影響。一名外送員發文表示，自己原先從事旅遊業，但因疫情工作完全停擺。隨後又面臨離婚，他成了單親父親，為了扛起養育子女責任，他當起了外送員，他爾然間看到女兒所寫的作文，讓他感動不已，「辛酸痛苦全忘記。」

原PO日前於「外送員的奇聞怪事」中發文，表示自己原是旅遊從業人員，但因疫情嚴重、邊境封鎖，導致工作完全停擺，時隔2個月又遇到離婚，之後他便帶著孩子回老家生活，開始了外送工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO感動地在臉書分享女兒所寫的作文。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）

他之所以會選擇當外送員，就是不想錯過和小孩相處的時光，「為了保護孩子的身心發展跟安全感，我選擇跑外送，用孩子上課時間跑外送，每天親送孩子上學。」他相當盡責地說孩子放學那一刻，他也在門口迎接，陪孩子吃飯、陪孩子一同進入夢鄉。

但他也感嘆，現在薪水越來越少，單子越來越難跑，不過他偶然間看到女兒所寫的作文，「爸爸是熊貓」讓他感動不已，直呼工作的辛苦和辛酸全消。

▲原PO女兒說，爸爸是熊貓。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）

只見女兒用著整齊的字跡寫下，「爸爸是熊貓，但不是動物園裡的可愛動物熊貓，而是每天在外面跑來跑去的熊貓外送，很辛苦！回家還要照顧我和弟弟，他也有自己的夢想，他的夢想很簡單，就是讓我們幸福，我想我和弟弟一定是全世界最幸福的孩子了，因為有個開朗又好笑的爸爸，我最愛他了」。文末還不忘對父親的感謝，「我也和爸爸一起去外送，兩次我都看到他臉上流著汗，一定很辛苦，所以我要好好愛他」。

▲原PO女兒的作文。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）

暖心的氛圍也感染5千多名網友，「不只熊貓爸爸也是孩子心目中的超人爸爸唷」、「好貼心乖巧的女兒，這些辛苦沒白費，值了」、「好感人，看的我眼眶泛淚，小孩很懂事！也知道爸爸的辛苦，以你的職業為傲，真的很棒！」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399





更多鏡週刊報導

國內第2例！中部7歲女童驗出「新型豬流感」 全球僅有45例

矢板明夫看台灣黑道爭議「難以置信」 曝一現象：在日本政治生命立刻結束

今晨低溫14.3度「北北基大雨特報」 大陸冷氣團何時報到？專家給答案