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印尼最新刑法「禁止婚外性行為」　外國人觸犯也會抓去坐牢！

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印尼修法通過，禁止婚外性行為，並且外國人也適用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

印尼議會6日批准了一項最新的刑法，明令禁止「婚外性行為」，最高可判處1年監禁，人們擔心這項法律可能會嚇跑熱帶海岸的遊客並損害投資，而且新法對於印尼人與外國人同樣，也禁止未婚夫婦同居。

根據《路透社》報導，新法除了禁止婚外性行為、禁止未婚夫婦同居，它還將禁止侮辱總統或國家機構，傳播與國家意識形態相反的觀點，以及在沒有通知的情況下舉行抗議活動。

這些法律在所有政黨的支持下獲得通過，將在3年內生效，以便起草實施細則，目前，印尼禁止通姦，但不禁止婚前性行為。

印尼旅遊業委員會副主席尤斯蘭（Maulana Yusran）表示，在經濟和旅遊業開始從大流行中復甦之際，新法規「完全適得其反」。

尤斯蘭強調，「我們對政府閉上眼睛深感遺憾。我們已經向旅遊部表達了我們對這項法律的危害程度的擔憂」。

美國駐印尼大使金星容（Sung Kim）在一次投資峰會上發表講話說，這一消息可能會導致外國投資、旅遊業和前往這個東南亞國家的旅行減少。

印尼司法部發言人表示，新法的目的是保護婚姻制度和印尼價值觀，同時能夠保護社區隱私，並否定公眾或其他第三方舉報此事，或「扮演法官」的權利。

國會負責修訂刑法的委員會主席烏蘭托（Bambang Wuryanto）表示，舊法屬於「荷蘭遺產」現在不再適用，立法者對新刑法的通過表示歡迎，因為他們非常贊成，需要對殖民遺跡進行徹底改革。

《路透社》指出，到目前為止，民眾對新法規的反應一直很平靜，5日和6日在首都雅加達，只舉行了小規模抗議活動。

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