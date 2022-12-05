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靠假文憑求職12年！男升職財務總監「4個月賺113萬」再跳槽GG了

男子靠假文憑求職12年。（示意圖／Unsplash）

▲男子靠假文憑求職12年。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

新加坡一名楊姓男子12年來憑藉假文憑到處當經理，甚至成功跳槽當財務總監，4個月賺超過新幣5萬元（約新台幣113萬元）的薪水，直到後來再度跳槽，卻在建設公司踢到鐵板，詭異行徑讓勞方驚覺有異，遂主動向檢警舉報，全案因而曝光。經當地法院審理，楊男被判處有期徒刑15個月。

《中國報》報導，現年55歲的楊男透過網路找文憑樣本，列印出來後再將自己的名字貼上，再影印該文件以假冒文憑，偽造的文憑包括新加坡國立大學法律系學士、南洋理工大學會計榮譽學士和工程師學士、南大成績單、美國安德魯大學工商管理碩士、澳洲會計師證書和新加坡特許會計師協會成員證書等。

檢方查出，楊男自2009年12月就開始偽造文憑，12年內先後到13家公司面試，在其中11家公司覓得高職，職位包括執行總監、審計經理、財務總監等。去年1月19日，楊男打算跳槽到一家建設公司，業者向南大查證文憑真偽時，發現楊男根本不是南大學生，立即報警處理。

報導指出，楊男曾到一家電器私人有限公司當了4個月的財務部主管，賺取超過新幣5萬1258元的薪水，後來因工作表現欠佳遭裁退；他也曾於2019年9月到Boon Chang Structure有限公司聘用為總財務長，才工作3個月就因表現差，接到許多投訴，遂稱眼力衰退而辭職，3個月內共賺了1萬4324元。

法院審理時，律師稱被告如今安分守己，當廚房助理及收銀員，月薪不超過新幣1000元（約新台幣2萬2500元），礙於他的年齡，無法找到全職的工作，因此都在打臨時工，加上楊男患有高血壓和腎病，因此懇求法官從輕發落。法官最終判他坐牢15個月。

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