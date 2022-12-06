首次公私合作　台東縣111年殯葬研習會連兩天登場

▲首次公私合作，台東縣111年殯葬研習會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府民政處與台東縣葬儀商業同業公會於12月5、6日一連2天，在縣府簡報室共同舉辦「台東縣殯葬服務實務暨學術研習會」，開創首次公私合作的殯葬研習會，經由縣政府與公會共同研商後，邀請5位不同領域的專業講師，提供更貼近殯葬服務需求的多元實務課程。

民政處表示，首次與公會合作辦理研習目的，是為了讓課程更加貼近業者需求，邀請5位不同領域專業講師，如萬芳醫院安寧照護臨床芳療師張珮嫚講解並實作「按摩不是大力就好-淺談安寧臨床按摩照護」、尼加拉瓜太平洋大學教授王士峯講述「成功密碼:蝴蝶效應」及「殯葬文化典範轉移」、有公私立殯葬設施經營管理經驗的利嘉安樂園總經理張耀文分享地震後骨灰骸破損的處理方法及防震措施「異世界的居安專案－粗窺納骨櫃防災之策」、中華殯葬教育學會理事長尉遲淦講述「殯葬服務專業化的未來」及「禮儀師要如何提供臨終關懷」、長庚科技大學教授陳姿吟「遺體修復與醫療科技整合技術概述」，多元的課程內容使與會的公所人員及殯葬業者皆獲益良多。

民政處副處長歐斐君開場時指出，公所、殯葬業者及從業人員工作的本質不僅是服務往生者，也包含往生者的親屬，在服務的過程中，讓他們心裡能逐漸平靜並且放下心中牽掛與不捨，而隨著時代進步，殯葬的內容亦應與時俱進，因此特地與葬儀商業同業公會合作辦理這次研習，安排的講師都是實務及學術界的巨擘，課程也相當多元充實，期許透過研習，讓各鄉鎮市的墓政業務及業者或從業人員都能在工作上精益求精，共同提升台東縣的殯葬管理與文化，提供優質殯葬服務品質，照顧鄉親們的需求。