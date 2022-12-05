太扯！台東公所女秘書酒駕肇逃拖15天才函送　警：承辦人確診延誤

▲台東縣警察局督察長劉清俊對案情進行說明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武鄉公所秘書張涵薇，上個月17日酒後駕車與任職某國小的女老師所駕車輛發生擦撞，張疑似心虛肇逃，遭警方循線查獲並實施酒測，酒測值高達1.07MG/L，但承辦員警竟拖了15天才函送；警方5日表示，因承辦人員染疫確診隔離，因此未能即時移送台東地檢署偵辦。

如此離譜的事件遭台東縣議員林參天爆料才曝光，爆料的議員說，公所秘書酒測值高達1.07MG/L，應該以「準現行犯」直接移送，難道警員是等著被關說嗎？十分糟糕。

對此大武分局則表示，大武派出所於17日17時56分獲報大武鄉民族街10號前有路邊停放車輛遭擦撞之交通事故，員警立即前往處理，在途中行經大武鄉民族街29號(大武鄉旅遊服務中心停車場)前發現疑似有肇事車輛。

員警上前查看發現駕駛張姓民眾面有酒容，獨坐駕駛座上，經徵其同意施以呼氣酒精濃度測試，測得呼氣酒精濃度值為每公升1.07MG/L，立即依法偵辦，同時針對肇逃部分依法掣單舉發。

至於為何拖了15天才函送，大武分局表示，承辦人因新冠染疫確診隔離，才未能即時移送台東地檢署偵辦，會依法進行處置。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。