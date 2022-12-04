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《看的聲音／聽的地圖》　專題特展+成果展演音樂會登場

▲《看的聲音|聽的地圖》今專題特展及成果展演音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲《看的聲音|聽的地圖》今專題特展及成果展演音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府委託金曲獎得主昊恩統籌製作，知名音樂人保卜、MUSA明馬丁及林明陽等編曲的《看的聲音／聽的地圖》原住民族傳統歌謠專輯，並於4日下午3時在台東波浪屋TTstyle原創館草地廣場揭開新篇章，融合流行音樂全新風格的族語歌謠，為分享製作效果，邀請參與專輯錄音的文化健康站耆老站上大舞台演唱傳統歌謠。

原住民文化創意產業聚落(簡稱TTICC)中建立一流的TTstudio錄音室，並從109年開始，以採錄與改編傳統歌謠、創作族語電音、購入黑膠唱片版權等方式，保存與累積台東在地音樂文化資產，並賦予全新的生命，也讓民眾理解部落發展的歷史軌跡，也向世界展現台東作為南島文化首都的藝術能量。

另外，也委託金曲獎得主昊恩統籌製作，知名音樂人保卜、MUSA明馬丁及林明陽等編曲製作《看的聲音／聽的地圖》原住民族傳統歌謠專輯，從縣內阿美族、卑南族、布農族、達悟族、魯凱族、排灣族及噶瑪蘭族等7個族群文健站所採集39首傳統歌謠中挑選10首，交由編曲家以流行音樂方式改編再創，並於TTstudio聲音部落錄音室製作完成。

擔任統籌製作的昊恩說，他非常高興且榮幸能夠為家鄉來做傳統歌謠維護工作，過程中實地走入部落進行田野調查、採錄、影像紀錄及製作，呈現原住民文化對於世界萬物的崇敬感激，每個文件展的長者也感謝縣府的用心，將傳統歌謠留下來讓子孫傳唱。

台東縣政府原民處表示，TTICC是全台灣第一個以原住民族文化為主題的文創園區，其中所設TTstudio錄音室具一流的規格及設備，提供在地音樂創作人等表演藝術工作者使用，希望能更夠吸引更多在地青年回鄉駐村工作，透過不同文化發展形式，讓民眾看見文化與藝術兼容的南島文化首都-台東，更能讓TTICC成為原鄉文化傳承及藝術創作的重要場域。

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