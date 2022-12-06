「萬元大紅包」十倍券有譜？　高嘉瑜直言「不可能」：預算都沒審過

▲媒體人突指出農曆年前要發萬元「十倍券」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

媒體人周玉蔻拋農曆年前發放「十倍券」議題，行政院以「各方聲音都願參考」回應，相關議題已經引起各界熱議，對於是否發放，立委高嘉瑜6日表示，這至少要編列2300億元的預算，且還涉及行政成本，上次5倍券光行政印刷就要20億元，「現在連預算都還沒有審過，怎麼可能發？目前在立院是沒有這樣的討論，過年前應該不太可能。」

對於十倍券議題，行政院發言人羅秉成5日表示，各界對於此類議題都有許多意見或建議，政府部門都會予以注意。主計總處則表示，目前沒有聽過這個議題、沒有收到相關規劃。

高嘉瑜6日接受《新聞不芹菜》節目採訪，主持人黃光芹提到，媒體人周玉蔻日前拋出「10倍券」議題，若一個人領一萬，將涉及政府財源很大一筆錢、茲事體大。

對此，高嘉瑜表示，以10倍券「一人要發一萬元」的傳聞來看，至少要編列2300億元的預算，應該不太可能，且還涉及行政成本，上次5倍券光行政印刷就要20億元，若要趕在過年前發放，光印刷發包等流程根本不可能。

高嘉瑜指出，若要發券，現在連預算都還沒有審過，怎麼可能發？就算是要發現金，預算也得經過立法院，「但目前是沒有這樣的討論，過年前應該不太可能。」

高嘉瑜表示，羅秉成的說法沒有很明確，「沒有就是沒有」，應告訴大家行政流程。

高嘉瑜也說，如果內閣即將改組，現在有可能去發嗎？也不可能，都要卸任了，卻在臨走前規劃大撒幣，民眾可能會有不同想法，「因此發10倍券可行性不高，且民眾也比較期待發現金。」