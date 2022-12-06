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北市選情總檢討！高嘉瑜坦言從未踏入競選總部　「這問題」釀敗因

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，原本北市被譽為民進黨20年來最有希望一次，但民進黨候選人陳時中卻慘遭滑鐵盧，立委高嘉瑜6日在《新聞不芹菜》節目受訪時坦言，自己從未踏入競選總部，也不知道誰在裡面做什麼，選戰期間辦了很多活動，但都是基本盤，反而很多地方性活動都因時程無法配合，行程配置上有問題，而如何跨出同溫層應該是事後檢討的重要目標。

對於部分人質疑高嘉瑜未把內湖、南港選票激出，高嘉瑜表示，黃珊珊在內湖南港得票率是12行政區中最高，這邊是她的本命區、深耕20多年，黃珊珊理所當然在這裡能拉到最多選票，把這些因果關係倒置，反指責她沒有把淺綠、中間選民票催出來，顯然沒有釐清事情的前因後果。

高嘉瑜指出，且蔣萬安在內湖南港僅拿下40％選票，相較其他選區較為低迷，該選區明顯呈現三腳督態勢，若其他北市選區都這樣的話，反而對陳時中有利，內湖南港選民結構上確實藍大於綠，要在這裡站穩腳步非常不容易。

對於選情，高嘉瑜表示，這次選舉除基本盤外也要拿到中間選票，才有機會勝選，但回過頭來檢討，這次選戰期間辦了很多活動，包含茶會、廟口開講等，來來去去都是基本盤，但很多地方型的活動，包含社區聯誼、教育活動等，都因為行程無法配合，「變成我代表參加，但黃珊珊、蔣萬安卻都有到場。」

高嘉瑜指出，在地方上有一些團體，希望市長候選人聽聽他們的聲音，他們就會覺得為什麼別的候選人能來，陳時中卻沒空來，「我也不知道如何回應，但真的已經盡力了。」

對於選戰策略，高嘉瑜坦言，相較之下可以發現民進黨較為重視基本盤、組織的行程，但在一些地方的議題上，行程的配置有一些問題，如何跨出同溫層，應該是事後檢討的重要目標。

高嘉瑜表示，不管是媒體上、私下接觸等，都能感受到陳時中很希望她能多幫他，自己能到的行程都盡力輔選，「但選戰主軸、行程決定跟政策內部會議都沒有找過我們，都是被通知說今天有什麼行程、候選人會去哪裡。」

高嘉瑜坦言，自己從未踏入競選總部，也不知道誰在裡面做什麼，只有聯絡人會負責通知行程，「我雖然掛副主委、總督導，但功用只有行程到了通知我要去。」

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