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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通為論文門丟烏紗帽？　高嘉瑜曝黨內有共識：應該很快就下台

▲▼立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，傳陳明通還有9位指導學生論文雷同，對此，立委高嘉瑜6日表示，這對民進黨就是顆不定時炸彈，可以自己先處理、統一說明。且內閣已經要改組，國安局長又是很重要的位置，「黨內都有這樣的共識，不用擔心，應該很快會下台。」

高嘉瑜6日接受《新聞不芹菜》節目採訪，對於主持人詢問近期國安局長陳明通指導論文爭議，高嘉瑜表示，自己也是陳明通173位學生之一，2002年用一般生考進國發所，林智堅跟鄭文燦都是學弟，找陳明通是因為他長期跟綠營關係比較好，當時花了半年閉關寫論文，自認沒有抄襲，過程中教授當然有指導。

高嘉瑜指出，不知道其他人怎麼會出現這種狀況，學生一開始不知道怎麼寫論文，需要教授指導，後來可能收太多學生，他就拿資料給學生參考，但參考的內容就很類似，因此被拿出來檢驗，台大當然也會有一些處理，這對民進黨就是顆不定時炸彈，民進黨可以自己先處理、統一說明。

對於主持人詢問陳明通是否下台，高嘉瑜表示，內閣年後就會改組，雖然現在是很煎熬的陣痛期，大家每天都在罵民進黨，對吳怡農、選舉都有傷，但內閣已經要改組，可能牽動到整個團隊，國安局長又是很重要的位置，這是遲早的事，黨內都有這樣的共識，不用擔心，應該很快會下台。


 

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