馬祖通緝犯躲埔里KTV打工　遇臨檢「神色驚慌」露餡

記者高堂堯／南投報導

原居外島馬祖的林姓男子因案遭判刑入獄，卻偷偷潛逃來台灣本島四處躲藏、遭法院發布通緝令；林男近期來到南投埔里鎮打工維生，5日卻碰上警方執行臨檢，當場被員警查出其通緝犯身分，林男雖不斷推稱「家住馬祖、在台灣收不到執刑通知」，但警方訊後仍舊將他解送歸案。

▲馬祖籍通緝犯跨海赴南投躲在KTV打工，遭埔里警方執行臨檢時查獲逮人。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，昨天晚間發動警力執行威力掃蕩專案勤務，針對轄內各治安要點場所執行臨檢，包括易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所、青少年聚集之治安要點、KTV、電子遊藝場等；在警方前往埔里鎮當地知名的熱帶嶼KTV臨檢時，在場工作的一名男子見到警察後，竟神色慌張、欲藉故離去，眼尖的員警發現有異，立即予以攔下並對該男子加以盤查。

▲▼埔里警方執行KTV、遊藝場等治安要點臨檢。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方查察後發現，這名40歲的林姓男子為連江縣籍，因案早已被發佈通緝、最近一次為連江地方法院10月份所發布的通緝令；林男面對警方盤問，一開始不斷推稱不知道自己被通緝：「我人在台灣工作賺錢，沒收到入監執行通知！」「我也想處理這個事情（服刑）！」而他對於員警能一眼認出可疑之處，也直呼不可思議。

警方指出，林男表示因案遭通緝，深怕失去自由才跨海來台，四處藏匿，並靠著打工賺取生活費，警方訊後也將他解送歸案。