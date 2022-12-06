獎勵廠商創業績！王令麟送「愛馬仕」　激勵合作夥伴挑戰更高業績目標

▲國際品牌Kangol在東森購物締造銷售業績紀錄，為了獎勵優秀廠商，東森購物董事長王令麟特別贈送一只「愛馬仕」凱莉包給奇思企業總監Angel賴凱萱，Angel直呼太感動了，更直接請王董事長在凱莉包上簽名。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物秉持「東森嚴選」的品牌精神與國際眾多知名品牌合作，以互惠互利方式，提供給會員更好的產品。其中已有84年歷史的英國知名品牌Kangol，近來因影集《艾蜜莉在巴黎》播出，讓Kangol袋鼠帽子再度席捲全世界，在東森購物連續多年締造上億業績，今年更打破東森購物兩項銷售紀錄，為了獎勵優秀廠商，東森購物董事長王令麟特別贈送一只「愛馬仕凱莉包」給奇思企業總監Angel賴凱萱，一拿到每個女孩都想要的愛馬仕，Angel直呼太感動了，更直接請王董事長在凱莉包上簽名，成為獨一無二的「總裁凱莉包」。



王令麟稱讚Angel是真正用心的廠商，令他感到欽佩，Kangol銷售業績從1年1000萬在一年之內迅速躍升到1億，甚至到最高到1億9000萬元。王令麟表示，一次偶然機會跟Angel開玩笑說：「如果你業績隔年還是能夠破1億的話，就送一個愛馬仕的包包」，Angela沒想到王董事長真的準備了一個凱莉包送她，接到通知時覺得「難以置信」，更感謝東森購物願意提供機會以及豐富資源幫助廠商創造業績，Angel除了當場請王董事長在「愛馬仕」凱莉包上簽名外，也回贈Kangol 限量繡著「背號999號」的Q版袋鼠後背包，象徵與東森購物的合作長長久久。

▲國際品牌Kangol在東森購物締造銷售業績紀錄，為了獎勵優秀廠商，東森購物董事長王令麟特別贈送一只「愛馬仕凱莉包」給奇思企業總監Angel賴凱萱，Angel直呼太感動了，更直接請王董事長在凱莉包上簽名。

▲感謝王令麟董事長贈送愛馬仕凱莉包，Angel也回贈Kangol 限量繡著「背號999號」的Q版袋鼠後背包，象徵與東森購物的合作長長久久。

Angel與東森購物合作已長達14年，是長期的事業合作夥伴，在2017、2018締造業績翻倍成長，今年更打破東森購物2項銷售紀錄，一是雙11刷倉開賣活動，40分鐘賣出1774件商品，業績達成率328%，另外是在每日一物特賣活動，一口氣賣出8200多件科技羽絨外套。其中有何致勝秘訣，Angel表示，她很久以前就愛看電視購物，當時就認為「購買流行品牌衣服通常是一種視覺的衝動」，因此當自己成為廠商代表來上電視購物時，會特別要求整體的搭配性，別怕麻煩，一點點的細節都可能是締造成功的因素。王令麟也希望藉此激勵更多廠商夥伴有更高的挑戰目標，朝更好的業績邁進。

▲國際品牌Kangol在東森購物連續多年締造上億業績，今年更打破東森購物兩項銷售紀錄，為了獎勵優秀廠商，東森購物董事長王令麟特別贈送一只「愛馬仕凱莉包」給奇思企業總監Angel賴凱萱。