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新首爾 Korea「俐亞」首度合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專時尚開賣

新首爾 Korea「俐亞」首度合體綜藝天王憲哥　12/8東森購物粉專時尚開賣（圖／東森購物提供）

▲時尚韓貨人氣直播主「俐亞」新首爾，專營銷售韓國流行服裝、居家、零食、 配件、飾品為主，親自飛往韓國帶貨，對粉絲們更加有走在流行前線，身臨其境的感受。12/8（四）晚間7:30，也即將首度合體綜藝天王吳宗憲在東森購物的 FB粉專直播開賣。

圖、文／東森購物提供

臉書將近53,000人追蹤的時尚韓貨人氣直播主「俐亞」新首爾Korea，以專營銷售韓國流行服裝、居家、零食、 配件、飾品為主，由俏麗時尚的直播主「俐亞」親自飛往韓國帶貨，對粉絲們更加有走在流行前線，身臨其境的感受。從網拍起家的「新首爾」，三年前即有感直播銷售將竄紅的趨勢，因此改以在韓直播方式銷售，一開始就創下佳績，讓俐亞信心大增，開始跨海經營起韓國連線直播。

「新首爾」強調品質，堅持親自飛往韓國直播批貨，更時常犧牲睡眠、憋尿、餓肚子，分秒必爭趕場選貨，只為讓客人滿意開心，找到客人最喜歡的產品。俐亞也曾把錯估超算的匯率，一筆一筆的退還顧客，講求誠信至上的態度，因而建立起顧客的信賴，更培養了大批死忠粉絲。

俐亞2018年開始投入直播產業，剛開始直播時，曾遇上人手不足無法發展的困境，後來遇到很棒的團隊和小幫手，一路風雨與共走來，俐亞除了感謝事業上的團隊夥伴，最感動就是老公的支持跟家人辛勞幫帶小孩，也成為了俐亞事業前進最大的動力和最強後援。談到對於經營直播事業的理念，俐亞表示，自己的初心就是對體驗商品很堅持，有用過、 品質好就以最優惠的價格推薦給粉絲。

新首爾 Korea「俐亞」首度合體綜藝天王憲哥　12/8東森購物粉專時尚開賣（圖／東森購物提供）

▲俐亞2018年開始投入直播產業，談到對於經營直播事業的理念，俐亞表示，自己的初心就是對體驗商品很堅持，有用過、 品質好就以最優惠的價格推薦給粉絲。

為回饋東森購物廣大會員朋友和喜愛「俐亞」新首爾Korea的忠實粉絲，「俐亞」新首爾Korea與綜藝天王吳宗憲也即將首度合體在東森購物的 FB粉專直播開賣，時尚正妹「俐亞」新首爾Korea和憲哥聯手，12/8(四)晚間7:30，將為各位粉絲帶來最殺最優惠的熱門人氣商品，歡迎喜愛「俐亞」新首爾Korea和憲哥的粉絲朋友們千萬不可以錯過！12/8（四） 準時上線東森購物FB，收看俐亞與憲哥的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀。俐亞屆時也將提供粉絲各種加碼好康、專屬優惠給自己的粉絲寵粉，敬請大家千萬不可錯過。

東森購物粉專：https://www.facebook.com/ETMall

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