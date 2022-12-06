哈利梅根紀錄片「這1幕」被爆造假　王室記者曝這幾段也移花接木

▲第一部預告片30秒處照片被爆攝於2011年哈利波特首映會，遠早於哈利梅根相識的2016年。



記者吳美依／綜合報導

哈利梅根Netflix紀錄片第1輯將於8日上線，預告片描述媒體跟拍騷擾，卻被爆料多段畫面造假或移花接木，其中一幕是大批記者把鏡頭對著遠方搶拍，實際上攝於2011年《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》倫敦首映會，顯然早於夫妻倆相識的2016年。

▲預告片其中一張照片被爆攝於特映會，且在圖庫就能夠找到。（圖／翻攝alamy）



Netflix目前釋出2段預告片，第一部預告片30秒處，照片顯示一張記者正在搶拍某事物，緊接著畫面切換至哈利在棚內說，「我必須盡我所能保護我的家人。」但此照片被指出攝於2011年哈利波特首映會，而且在英國圖庫網站Alamy上搜尋「狗仔隊」（paparazzi）就能馬上找到。

▲哈利梅根紀錄片預期揭露王室秘辛。（圖／路透）



《太陽報》攝影師希柏格（Doug Seeburg）批評，這個失誤肇因於剪輯團隊沒做功課，「我記得去了那場首映會，那是一場大活動。成群粉絲冒雨出席，甚至紮營過夜，只為了一睹演員風采，但那裡沒有王室成員。」

王室傳記作者塞華德（Ingrid Seward）也說，「我不認為哈利會意識到這一點，但Netflix對此非常粗心，因為它會削弱哈利關於保護家人的論述。這張假照片削弱了他的觀點。」

▲第二部紀錄片23秒處畫面似乎在暗示記者偷拍，卻被指出經過哈利梅根同意拍攝。



第二部預告片23秒處顯示，攝影記者站在南非開普敦大主教屠圖（Archbishop Desmond Tutu）官邸陽台，拍攝下方的哈利與梅根，看起來很像偷拍。但王室記者喬布森（Robert Jobson）卻在推特砲轟「滑稽」，因為那次拍攝經過哈利梅根同意，「我當時就在現場」。英國獨立電視台王室編輯希普（Christopher Ship）也同意，因為大主教官邸的拍攝活動受到嚴格管控。

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF — Robert Jobson (@theroyaleditor) December 5, 2022

此外，《每日郵報》對比後也發現，預告片還使用多段與哈利梅根無關的畫面，例如大批記者在克勞利地方法院門口堵拍藝人凱蒂．普萊斯（Katie Price）、包圍美前總統川普私人律師科恩（Michael Cohen）座車等等。

哈利梅根紀錄片備受矚目，他們預期揭露王室內幕及「高調愛情故事的另一面」，這部6集紀錄片第1輯將在8日上線，第2輯將在15日上線。Netflix尚未回應預告片爭議，據悉白金漢宮也無計畫「參與」紀錄片揭露的任何說法。