　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根紀錄片「這1幕」被爆造假　王室記者曝這幾段也移花接木

▲第一部預告片30秒處照片被爆攝於2011年哈利波特首映會，遠早於哈利梅根相識的2016年。

記者吳美依／綜合報導

哈利梅根Netflix紀錄片第1輯將於8日上線，預告片描述媒體跟拍騷擾，卻被爆料多段畫面造假或移花接木，其中一幕是大批記者把鏡頭對著遠方搶拍，實際上攝於2011年《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》倫敦首映會，顯然早於夫妻倆相識的2016年。

▲▼哈利梅根紀錄片預告一幕被發現圖庫就找得到。（圖／翻攝alamy）

▲預告片其中一張照片被爆攝於特映會，且在圖庫就能夠找到。（圖／翻攝alamy）

Netflix目前釋出2段預告片，第一部預告片30秒處，照片顯示一張記者正在搶拍某事物，緊接著畫面切換至哈利在棚內說，「我必須盡我所能保護我的家人。」但此照片被指出攝於2011年哈利波特首映會，而且在英國圖庫網站Alamy上搜尋「狗仔隊」（paparazzi）就能馬上找到。

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

▲哈利梅根紀錄片預期揭露王室秘辛。（圖／路透）

《太陽報》攝影師希柏格（Doug Seeburg）批評，這個失誤肇因於剪輯團隊沒做功課，「我記得去了那場首映會，那是一場大活動。成群粉絲冒雨出席，甚至紮營過夜，只為了一睹演員風采，但那裡沒有王室成員。」

王室傳記作者塞華德（Ingrid Seward）也說，「我不認為哈利會意識到這一點，但Netflix對此非常粗心，因為它會削弱哈利關於保護家人的論述。這張假照片削弱了他的觀點。」

▲第二部紀錄片23秒處畫面似乎在暗示記者偷拍，卻被指出經過哈利梅根同意拍攝。

第二部預告片23秒處顯示，攝影記者站在南非開普敦大主教屠圖（Archbishop Desmond Tutu）官邸陽台，拍攝下方的哈利與梅根，看起來很像偷拍。但王室記者喬布森（Robert Jobson）卻在推特砲轟「滑稽」，因為那次拍攝經過哈利梅根同意，「我當時就在現場」。英國獨立電視台王室編輯希普（Christopher Ship）也同意，因為大主教官邸的拍攝活動受到嚴格管控。

此外，《每日郵報》對比後也發現，預告片還使用多段與哈利梅根無關的畫面，例如大批記者在克勞利地方法院門口堵拍藝人凱蒂．普萊斯（Katie Price）、包圍美前總統川普私人律師科恩（Michael Cohen）座車等等。

哈利梅根紀錄片備受矚目，他們預期揭露王室內幕及「高調愛情故事的另一面」，這部6集紀錄片第1輯將在8日上線，第2輯將在15日上線。Netflix尚未回應預告片爭議，據悉白金漢宮也無計畫「參與」紀錄片揭露的任何說法。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
教召規模擴大！明年多徵7000人　薪資也增加
快訊／高虹安爆「小兔帳本」　北檢2大聲明回應
全台最慘！　星宇航空「開航3年虧111億」
安以軒百億尪涉83罪！　身穿黑西裝出庭
獨／台中「小桃子」今解剖　母淚崩喊：希望保母
大家都在看！　今日最熱門「10大新聞」懶人包
吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！　崩潰半夜偷哭
LIVE／王力宏復出時間點曝光！　高虹安弊案破口她交「小兔帳
「金山鴨肉價目表」複習數學乘法？　老闆親解答了
日本PK戰「4球被檔3球」球迷喊扯！　內行揭失敗關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

正妹搭機炸成火球喪命　墜機瞬間曝光！最後發文「Byee」淪遺言

再過幾周過生日！11個月女嬰在家遭殺害分屍　警逮捕31歲凶手父

哈利梅根紀錄片「這1幕」被爆造假　王室記者曝這幾段也移花接木

北韓連續2天海上砲擊　回應美韓「聯合砲擊軍演」

俄軍新一波空襲！　摩爾多瓦邊境「飛彈碎片落下」疑遭波及

手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

滑雪女神谷愛凌爆戀情！溜冰場熱吻型男　男方身分曝光

南韓1比4慘敗巴西！總教練班托「卸任不續約」：是時候思考出路

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

正妹搭機炸成火球喪命　墜機瞬間曝光！最後發文「Byee」淪遺言

再過幾周過生日！11個月女嬰在家遭殺害分屍　警逮捕31歲凶手父

哈利梅根紀錄片「這1幕」被爆造假　王室記者曝這幾段也移花接木

北韓連續2天海上砲擊　回應美韓「聯合砲擊軍演」

俄軍新一波空襲！　摩爾多瓦邊境「飛彈碎片落下」疑遭波及

手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

滑雪女神谷愛凌爆戀情！溜冰場熱吻型男　男方身分曝光

南韓1比4慘敗巴西！總教練班托「卸任不續約」：是時候思考出路

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

14年前碧砂漁港浮屍案　警靠1條項鍊...助「A067無名女屍」回家

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

傳美擬售台百枚MSE愛國者飛彈　外交部未證實

屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

才住4個月就被趕走！女怒告房東求償2萬　真相反轉打臉了

貨運業未自主安全檢查、拒查核　12／8起要「吞9千到9萬罰單」

北市選情總檢討！高嘉瑜坦言從未踏入競選總部　「這問題」釀敗因

LINE「14款貼圖免費」快下載！爽用到2023年暑假

國際熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

哈利梅根新紀錄片爆　英王室玩「骯髒遊戲」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

年薪400萬！他上班只要吃午餐怒告公司

日本又輸在PK戰　球員當場跪地哭成一團

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面