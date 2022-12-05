Zenly告別倒數！　「最新抓猴神器」衝排行榜第1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著「抓猴神器」Zenly宣布，將在明年（2023年）2月3日與大家道別，近日名為「冰友」的APP默默竄出，如今更衝上社交類排名第一；不過，該APP目前評價僅2.6顆星，且評論區有不少用戶抱怨，「為何手機號碼一直無法驗證！」

Zenly官方推特3日發文指出，明年2月3日將會是陪伴大家最後一天，「大家加入Zenly，以保持和親密對象的聯繫，並且記錄最愛的地點和回憶。從Zenly開始到現在已3000多天過去，距離結束也只剩60天了，但Zenly對大家的愛只會越來越深。」

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沒想到，原本紅極一時的抓猴神器還沒正式下架，「後浪」冰友立刻篡位，衝到社交類APP的排行榜第一。而冰友的功能，包括即時顯示朋友位置、在線聊天等，不僅操作簡單，且要通過邀請「才能相遇」，讓用戶安全又安心。

▲「冰友」衝上社交類APP第一名。（圖／記者周亭瑋攝）

經《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋，發現該APP目前上架4年多，評價只有2.6顆星，而許多用戶留言表示，「冰棒要下架，換了這個試試，但一直沒有辦法驗證手機號碼，希望可以改善」、「為何電話一直不能認證，一直說傳送失敗」、「剛下載感覺很不錯，但為什麼手機號碼無法綁定，一直顯示發送失敗」。

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