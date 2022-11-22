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千萬別下載！　卡達世足2款APP被標「間諜軟體」恐怖功能曝

▲▼ 2022卡達世足賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達舉辦世界盃從一開始就存在許多爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2022卡達世界盃足球賽20日開幕，但本屆人權、資安爭議大，除了6500餘名外籍工人死於工程意外，歐盟國家資安主管機關也警告，若下載卡達世足官方上線的2款APP，將讓手機用戶個資暴露風險大增，「不要下載卡達世界盃的APP」。

美媒《政客》（Politico）上周報導，歐洲資安主管機關給足球迷的一個忠告，本屆卡達官方的2款APP一經下載，就會讓用戶個資處於大規模暴露的風險之中，所以千萬不要下載。德國數據顯示，這2款APP雖然提供隱私聲明，實際上會收集更多關於用戶個人的隱私資訊。

2款APP分別為「Ehteraz」和「Hayya」，均被專家標記為「間諜軟體」，一旦下載，卡達當局就能輕易收集來自世界各地用戶的個資隱私，甚至能閱讀、刪除或更改內容，還可以直接撥打電話。

「Ehteraz」是入境卡達的旅客必須安裝的APP，官方表示主要用途在追蹤COVID-19感染者的足跡；「Hayya」則是卡達世足賽官方的APP。

德國的資安專員提出最新的數據報告指出，其中一款APP會偵測用戶是否撥打電話、打給哪個電話號碼，收集並記錄這些資訊。另一款則會主動預防裝置設定其進入睡眠模式，「同樣明顯的是，APP收集到的個資不只存在當地伺服器，還會傳送到中央伺服器。」

如果規定「必須得」下載這2款APP，可以拿另一支沒有用戶個資的空機。

本屆卡達世界盃於11月20日至12月18日舉辦，預計將有1500萬人造訪，自從卡達2010年取得世界盃主辦權後，就屢傳各種醜聞，至今包括6500餘名外籍勞工在興建工程中喪命，大量勞工日常工作和生活也受到嚴苛對待，同時官方對LGBTQ+團體的態度也飽受批評。

報紙指出，卡達政府對此並無立即回應，接受上架的平台方Google和Apple也尚未回應。

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