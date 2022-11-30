果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

▲AppStore。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果公佈 2022 年 App Store Awards 的獲獎作品，表揚年度優秀的 app 和遊戲，包含創新的社交 app《BeReal》 讓使用者一窺親友生活的真實樣貌。健身追蹤工具《Gentler Streak》幫助使用者在健身和休息之間取得平衡，除此之外也有多款遊戲上榜。

Apple 執行長 Tim Cook 表示，今年的 Apple Store Awards 得獎者，以耳目一新、深思熟慮且真心誠意的觀點，改造 app 體驗。從自學成才的個人創作者到遍及全球的國際團隊，這些企業家帶來深具意義的影響，這些影響反映出 app 和遊戲徹底影響社群和生活的方式。

今年的獲獎作品體現了 App Store 和 Apple 裝置生態系的豐富可能性。創新的社交 app《BeReal》 讓使用者一窺親友生活的真實樣貌。健身追蹤工具《Gentler Streak》幫助使用者在健身和休息之間取得平衡，維持健康的生活型態。《GoodNotes 5》透過一流的 Apple Pencil 支援功能，將數位筆記提升至全新水準。《MacFamilyTree》透過精美的視覺化家譜以及與世界各地親人的合作，激發探索家譜的興趣。

《Apex 英雄M》將這款快節奏的熱門生存競技遊戲引進 iPhone。《籠中窺夢》巧妙運用視角打造令人難忘的謎題。沉浸式卡牌戰鬥遊戲《Inscryption》以實驗性的故事講述方式吸引玩家。蠻荒西部故事《El Hijo》是一款設計巧妙的潛行遊戲，在 Apple TV 的大螢幕上的呈現非常出色。Apple Arcade 獨特的生活模擬遊戲《Wylde Flowers》邀請玩家進入充滿多樣角色和魔法咒語的迷人世界。

2022 App Store Awards 獲獎作品：

年度 iPhone App： 《BeReal》，開發者 BeReal。

年度 iPad App：《GoodNotes 5》，開發者 Time Base Technology Limited。

年度 Mac App：《MacFamilyTree 10》，開發者 Synium Software GmbH。

年度 Apple Watch App：《Gentler Streak》，開發者 Gentler Stories LLC。

遊戲

年度 iPhone 遊戲：《Apex 英雄M》，開發者 Electronic Arts。

年度 iPad 遊戲：《籠中窺夢》，開發者 X.D. Network Inc.。

年度 Mac 遊戲：《Inscryption》，開發者 Devolver。

年度 Apple TV 遊戲：《El Hijo》，開發者 HandyGames。

年度 Apple Arcade 遊戲：《Wylde Flowers》，開發者 Studio Drydock Pty Ltd.。