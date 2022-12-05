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認識首日約看夜景　少女慘遭網友性侵！「抓猴神器」救了她

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女認識男網友當天就相約看夜景，結果慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名錢姓男子透過交友軟體認識16歲少女，某天晚上錢男約少女去看夜景，卻載她到河堤旁性侵，少女趁隙聯絡友人求救，利用定位APP「Zenly」（俗稱冰棒）傳送位置才獲救。由於無證據證明錢男知悉少女未成年，嘉義地院依強制性交罪判處3年10月。

判決指出，今年8月8日中午12時許，錢男在交友軟體認識16歲少女小君（化名），互加LINE成為好友，同天晚上10時許，2人就相約去雲林華山看夜景。

小君上車後，錢男開車行經嘉義市台林橋東南側防汛道路附近時，竟色心大發，強壓坐在副駕的小君身上，性侵得逞，小君趁隙趕緊傳訊給友人「救我」，再用「抓猴神器」冰棒APP傳送定位，友人趕緊騎車前往。之後錢男發現有機車接近，匆忙開車離去，到了路口才放小君離開。

法官審酌錢男無法克制己身性慾，將小君搭載至荒涼、杳無人煙之處所性侵，犯罪手段粗暴，導致小君至今仍在身心科就診，且錢男見犯行遭他人發現，竟未立即讓小君離去，反而開了一段路才讓其下車，考量錢男坦承犯行，雖積極試圖和解，然因金額差距調解失敗，依強制性交罪判處3年10月。全案仍可上訴。

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