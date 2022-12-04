抓猴神器「冰棒」這次真的要沒了！　官方宣布：營運至2月3號

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抓猴神器「Zenly」這次真的要沒了！　官方宣布：營運至2月3號

▲▼Zenly即將停止營運。（圖／翻攝自推特zenly）

▲Zenly即將停止營運。（圖／翻攝自推特zenly）

記者高兆麟／綜合報導

被譽為「抓猴神器」的Zenly這次真的要和大家說再見了！Zenly推特3號發文表示，將在2月3日和大家道別，讓不少愛用者哀嚎不斷。

根據Zenly推文指出，2月3日將會是陪伴大家最後一天，推文也表示，大家加入Zenly以保持和親密對象的聯繫，並且紀錄最愛的地點和回憶，從Zenly開始到現在已經經過3000多天，距離結束也僅剩60天了，但Zenly對大家的愛只會越來越強。

▼抓猴神器「冰棒」zenly。（圖／翻攝自App Store／zenly）

▲▼抓猴神器「冰棒」zenly。（圖／翻攝自zenly）

Zenly先前就傳出要停止營運，為了避免虧損擴大，影像分享平台Snap除了要裁撤20%的員工外，還要停止旗下部分產品營運，其中就包含被譽為「抓猴神器」的Zenly。

根據Snap共同創辦人暨執行長伊凡斯伯格（Evan Spiegel）先前表示，Q2虧損達4.2億美元，遠高去年同期的1.5億美元，因為營收趨緩，為避免目前虧損持續擴大，將針對公司目前業務進行重整，因此旗下部分產品將暫停營運或減少投資。

其中，除了決定停止Snap Originals、Minis、Games 和 Pixy 等領域的投資外，也開始逐步關閉獨立應用程序Zenly和Voisey。

俗稱「冰棒」的Zenly，是不少網友愛用的App，除了可以隨時查看朋友所在位置外，甚至連移動速度和手機電量都一覽無遺，而且冰棒不只可以看朋友，甚至還可以利用地圖迷霧功能看看自己去過哪，讓不少人成為忠實愛用者。

不過也因為功能強大，也讓冰棒成為無數對情侶的感情殺手，隨便在社群平台上都可以看到情侶因為藉由冰棒定位，抓到對方出軌而分手的貼文。

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