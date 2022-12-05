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葉林傳遭爆「黑道行徑」　林淑芬抖喊：絕不自殺！

▲▼葉林傳近期遭質疑有黑道背景。（圖／資料照）

▲葉林傳近期遭質疑有黑道背景。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議會副議長葉林傳近期替同黨的立委參選人王鴻薇輔選，卻傳出背後有黑道背景，但王鴻薇也力挺葉林傳，表示「我不認為這個事情會困擾我」。對此，民進黨林淑芬5日就在臉書爆料，葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，向公會會員收取會費鴨霸無理，表示「利用法律漏洞，壟斷公會組織，勒索業者，黑道一樣的行徑，不是嗎？」目前葉林傳尚未回應此事。

林淑芬指出，葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，利用每個鋼鐵業「業必歸會」的強制入會規定，訂定組織章程，規定會員收取的常年會費是每件工程承攬金額的千分之五，依照營造相關法律，如果業者沒有加入他們的公會，無法承攬政府任何工程，當時連國營事業、股票上市公司中鋼構及其他業者也都無法倖免於難，要繳每件工程承攬金額千分之五的會費。

林淑芬表示，這種收費鴨霸無理，葉理事長還白紙黑字寫在組織章程裡面，雖最後被內政部要求修改，但可想而知，正派經營業的業者是不願與這種「吸血的黑道」糾纏，只能另尋出路，所以不斷陳情。最後經內政部多次協調，以其他建築工法申請公會，才擺脫吸血公會的魔手，當時他們利用同一群理監事名單向內政部申請，同時還成立了六個公會。

林淑芬質疑，「葉林傳是不是黑道？」但是利用法律漏洞，壟斷公會組織，勒索業者，「黑道一樣的行徑，不是嗎？」她最後也稱自己寫這篇文章感覺有壓力會怕，更寫道「本人身體健康與事事小心 ，絕對不可能做出任何自殺行為。」此文一出引起網友熱議。

▲▼林淑芬指出，葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，對公會會員收取常年會費，為每件工程承攬的金額的千分之五。（圖／翻攝自林淑芬臉書）

▲林淑芬指出，葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，對公會會員收取常年會費，為每件工程承攬的金額的千分之五。（圖／翻攝自林淑芬臉書）

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