館長喊告！吳欣岱拒撤文　466字嗆爆：混不成功叫洗心革面？

▲館長喊告吳欣岱。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

館長陳之漢近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開轟，對於台灣基進黨、落選的台北市南港內湖區議員吳欣岱指稱，他公司裡一堆有前科的，更爆氣喊告。稍早，吳欣岱親上火線反擊，更強調不會撤文，也不會改口。

吳欣岱稍早在臉書喊話，「陳思翰、陳之漢先生說要告我，這是他身為公民的權力。我欣然接受，也願意並且做好上法院的準備了，不會撤文，也不會改口。」

吳欣岱犀利直言，「混黑道不是沒有開槍、沒有殺人就是清白的吧？你提到你混黑道沒有賺到錢，反而倒貼了幾百萬，那這些錢不就是拿去給別人，有資本偷拐搶騙？不是混黑道混不成功就叫做你已經洗心革面了好嗎？」

▲吳欣岱發文反嗆，表示已做好上法院的準備。（圖／翻攝自臉書／吳欣岱＠台灣基進）

她無奈表示，很多人私訊幫打氣，叫她不要害怕，「說真的看到這麼壯的人大聲兇，我當然也會害怕，但只要想到在網路上公開說，『老二沒放進去，只是脫褲子而已哪算性侵』、『嗆網友自己大徒弟不是吃菜的、要他包一包起來』的人，現在大喊自己清白，竟然還有這麼多人拍手叫好，我真的覺得來護航的人你們要確定欸！」

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